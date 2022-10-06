上海10月5日新增本土无症状感染者11例

中新网10月6日电 据上海卫健委官方微信消息，2022年10月5日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者11例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者29例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年10月5日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年10月5日0—24时，新增本土无症状感染者11例。

无症状感染者1，暂住于浦东新区，

无症状感染者2，居住于浦东新区，

无症状感染者3，居住于徐汇区，

无症状感染者4，居住于闵行区，

无症状感染者5，居住于宝山区，

无症状感染者6，暂住于嘉定区，

无症状感染者7，居住于奉贤区，

以上均系外省来沪返沪人员，闭环管控期间新冠病毒核酸检测结果异常。经市、区疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8—无症状感染者11，居住于奉贤区，系10月4日报告的外省返沪无症状感染者的密切接触者。在隔离管控期间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年10月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院7例，其中来自加拿大3例，来自爱尔兰1例，来自美国1例，来自日本1例，来自台湾地区1例。

病例1为中国籍，在英国留学，自英国出发，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在英国探亲，自英国出发，经芬兰转机，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者70人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年10月5日0—24时，新增境外输入性无症状感染者29例。

无症状感染者1为中国籍，在美国旅行，自美国出发，于2022年9月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。期满后实施居家健康监测，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为新西兰籍，在新西兰生活，自新西兰出发，于2022年9月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。期满后实施居家健康监测，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在英国留学，自英国出发，经法国转机，于2022年9月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为美国籍，在泰国工作，无症状感染者7为中国籍，在泰国旅行，无症状感染者6、无症状感染者7自泰国出发，乘坐同一航班，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在奥地利留学，无症状感染者9为荷兰籍，在奥地利工作，无症状感染者8、无症状感染者9自奥地利出发，乘坐同一航班，于2022年10月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10为中国籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年10月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年10月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者12—无症状感染者15均为中国籍，无症状感染者12在加拿大留学，无症状感染者13在加拿大探亲，无症状感染者14、无症状感染者15在加拿大旅行，无症状感染者12—无症状感染者15自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16为中国籍，在意大利工作，自意大利出发，经芬兰转机，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17—无症状感染者21均为中国籍，无症状感染者17在法国生活，无症状感染者18—无症状感染者21在法国工作，无症状感染者17—无症状感染者21自法国出发，乘坐同一航班，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者22为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者23为澳大利亚籍，在美国工作，自美国出发，于2022年10月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者24为中国籍，在意大利工作，无症状感染者25为法国籍，在意大利探亲，无症状感染者24、无症状感染者25自意大利出发，经法国转机，无症状感染者26为中国籍，在法国工作，无症状感染者27为美国籍，在法国探亲，无症状感染者26、无症状感染者27自法国出发，无症状感染者24—无症状感染者27乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者28、无症状感染者29均为中国籍，无症状感染者28在荷兰探亲，无症状感染者29在荷兰工作，无症状感染者28、无症状感染者29自荷兰出发，乘坐同一航班，于2022年10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

29例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者437人，均已落实集中隔离观察。

2022年10月5日0—24时，解除医学观察境外输入性无症状感染者4例。

2022年7月3日0时至2022年10月5日24时，累计本土确诊173例，治愈出院195例，在院治疗2例，死亡0例；无症状感染者791例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年10月5日24时，累计境外输入性确诊病例5484例，出院5388例，在院治疗96例。现有待排查的疑似病例0例。