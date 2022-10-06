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北京10月5日新增2例本土确诊病例和2例无症状感染者

2022年10月06日08:33 来源：中国新闻网

　　中新网10月6日电 据北京卫健委官方微信消息，10月5日0时至24时，北京新增2例本土确诊病例(含1例10月4日诊断的无症状感染者转确诊病例，均已通报)和2例无症状感染者(其中1例已通报)，无新增疑似病例；新增8例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院1例，解除医学观察的无症状感染者4例。

　　本土病例：

　　确诊病例：现住朝阳区安华西里小区，为隔离观察人员，10月5日诊断为确诊病例。

　　无症状感染者1：现住大兴区清源北路，为隔离观察人员，10月5日诊断为无症状感染者。

　　无症状感染者2：现住昌平区林溪别墅社区，为隔离观察人员，10月5日诊断为无症状感染者。

　　境外输入确诊病例：

　　确诊病例1：中国籍，9月30日从俄罗斯到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为确诊病例。

　　确诊病例2、5：中国台湾籍，10月4日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为确诊病例。

　　确诊病例3：中国籍，10月2日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为确诊病例。

　　确诊病例4：中国籍，10月1日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为确诊病例。

　　确诊病例6：中国籍，10月5日从罗马尼亚经意大利到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日诊断为确诊病例。

　　确诊病例7：中国籍，9月29日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月5日诊断为确诊病例。

　　确诊病例8：中国香港籍，10月2日由中国香港抵京，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月4日诊断为无症状感染者，10月5日诊断为确诊病例。

　　上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

(责编：乔业琼、杨迪)


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