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（新时代画卷·江河奔腾看中国）

清清塔河万泉河 永续发展惠人民

2022年10月06日08:16 来源：人民网－人民日报

　　数据来源：水利部

　　习近平总书记强调：“加强重要江河流域生态环境保护和修复，统筹水资源合理开发利用和保护”“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”。

　　胡杨林郁郁葱葱，千万亩植被恢复生机。在新疆维吾尔自治区，我国最长的内陆河——塔里木河穿行塔里木盆地北部。近年来，新疆通过流域管理体制改革，推动塔里木河水资源统一管理，通过多次组织向塔里木河下游生态输水，塔里木河下游生态环境显著改善，生物多样性得到有效保护。如今，塔里木河水系各大河流的利用效率大大提高，流域内高标准农田的建设步伐加快。塔里木河成为沙漠里的“绿色生态走廊”，为新疆经济社会绿色高质量发展奠定坚实基础。

　　万泉河水清又清，滋养着沿岸沃野。在海南省，源自五指山的海南岛第三大河——万泉河在琼海市博鳌镇流入南海。生态优美、绿意常在，海南加快万泉河生态修复，加大美丽乡村建设力度。如今，沿河田园村镇已成为乡村振兴的亮丽风景线。与此同时，作为红色娘子军诞生地，海南充分挖掘万泉河红色文化，推动红色旅游产业发展。浩浩碧波，川流不息，奔腾的万泉河水，见证着海南自由贸易港蒸蒸日上的建设场景。

　　塔里木河滔滔奔涌，滋润大漠；万泉河蜿蜒流淌，连山接海。它们构筑了生态系统的重要屏障，也为经济社会发展提供了绿色动力。

　　（本报记者  阿尔达克  曹文轩）


　　《 人民日报 》（ 2022年10月06日 05 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


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