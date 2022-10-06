坚守在岗位  喜迎二十大

国庆假期，许多人坚守工作岗位，用奉献换来节日祥和，用坚守诠释爱国之情，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

默默付出 服务群众

早上8点到办公室，换上警服，拿上工作笔记本……今年49岁的李士考，是河北省石家庄市桥西分局休门派出所副所长。“各个小区都去转一转，路上再看一看沿街商铺，下午还要进行防诈宣传……”从早到晚，李士考的工作日程表满满当当，“我们坚守岗位，老百姓就能平安过节。”

在江西省南昌市西湖区万寿宫历史文化街区，西湖区消防救援大队永叔路专职队队长周林和队员们穿着救援服，背着15公斤的装备，穿梭在街巷里，对沿街店铺开展消防检查。“用我们的坚守换来百姓平安，值得！”周林说。

“每到节假日，排堵保畅工作都是不小的考验。”站在一处交叉路口，安徽省合肥市公安局交通警察支队蜀山大队二中队队长陈辉一边吹哨子，一边指挥交通。“让每一位出行的市民感到安心，是我们的职责。”陈辉说。

早上5点刚过，贵州省纳雍县雍熙街道公园社区干部尚萍便匆匆赶往社区领取防疫物资，为核酸检测做准备。为做好疫情防控，国庆假期，尚萍一直坚守在岗位上：“做好疫情防控，才能确保居民安心过节。”

国庆假期，山东省德州市庆云县尚堂镇卫生院医生范宜辉来到东吴村，走访村里的重点结对帮扶家庭。范宜辉说：“作为一名党员医生，我要做好每一次出诊，用真情帮助需要帮助的人。”

“保障供水安全，一毫米的误差都不能出现。”10月3日，在河南省漯河市南水北调中线工程管理站，职工李永丽紧盯着电子中控屏幕，关注供水流量、流速及管道压力数据。“越是节假日，越要保障老百姓的供水稳定、用水安全，一点纰漏都不能出。”

奋战一线 加紧施工

在浙江省德清县钟管镇审塘村，国网德清县供电公司电力员工正在进行110千伏线路迁改工作，他们利用红外测温、无人机巡线和在线监测等技术手段，加强线路通道和附近外部作业点的特巡检查，全力保障电网安全可靠供电。

在重庆市忠县银山安置房项目现场，塔吊旋转、机器轰鸣。“我们正在加紧施工，力争在年底前竣工，让回迁居民早点住上新房子。”中建二局忠县银山安置房项目负责人何海波一边忙碌一边说。

10月4日，在广东省广州新一代信息技术价值创新园项目施工现场，来自中建铁投轨道交通公司的工人正在玻璃幕墙上进行亮化工作。据了解，新一代信息技术价值创新园正式投入使用后，将重点引进国内外一流的纳米科技人才团队和纳米科技领域项目，形成高新科技纳米创新产业聚集区。

在南玉高铁兴业段施工现场，来自中铁二局南玉铁路项目部的300多名施工人员、30多台（套）工程机械正紧张施工。据介绍，为确保各节点工期目标顺利完成，国庆假期，该项目部全体员工放弃节假日休息，奋战在施工一线。

排忧解难 保障安全

京昆高速公路菩萨岗服务区，四川省高速公路交通执法第五支队六大队的余恒一大早就到岗了，认真检查停靠车辆。“今年是我连续第三年国庆值班，假期车流量大，我们要保障大家出行平安。”

“国庆假期是出行高峰，我们也要从早忙到晚。”在江苏南京火车站，“158”雷锋服务站的吴怡珊在站内忙碌着。而在江苏盐洛高速淮安西出口处，淮安市公安局淮阴分局设立了党员先锋岗便民服务站，为游客提供服务。

早上6点，内蒙古自治区霍林郭勒市公安局机场派出所所长刘洪进走进机场大厅开始巡逻。“安检时流量较大，容易发生突发状况，必须提升应急事件处理效率，及时满足群众所需。”刘洪进说。

上海市公安局闵行分局虹桥火车站防疫及转运专班负责人杨伟荣已是连续几年在岗位上度过国庆节。今年国庆假期，虹桥火车站每天进出站旅客约50万人次，专班共180余名民警、辅警需要保障5个出发口和6个到达口的秩序与安全。

10月2日晚上8点，国网青海省电力公司超高压公司750千伏西宁变电站站长吴嘉楠开始了当天第五次巡检。“占地11.81公顷的变电站，全部巡检完要走两个多小时。”吴嘉楠说，“保障安全稳定供电，是我们的责任和义务。”

（综合本报记者史自强、周欢、李俊杰、苏滨、肖家鑫、王者、齐志明、刘新吾、罗艾桦、庞革平、宋豪新、尹晓宇、翟钦奇、巨云鹏、刘雨瑞报道）

《 人民日报 》（ 2022年10月06日 01 版）