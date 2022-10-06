海南推进热带雨林国家公园建设

傍晚，海南省五指山市龙庆新村小区，孩子们正在广场上打球，4幢崭新的楼房里，家具、热水器、燃气灶等配备齐全。在喜迎党的二十大的热烈氛围里，龙庆新村居民搬出雨林，迎来了新生活。

龙庆新村由报龙村及保国村毛庆村民小组、太平村新平村民小组搬迁而来。2020年3月，海南省委、省政府印发《海南热带雨林国家公园生态搬迁方案》，五指山市2个乡镇5个村小组被划定在核心保护区范围内，143户共491人需进行易地搬迁。

“毛庆离市区28公里，山路陡峭，只能靠摩托车进出。”毛庆村民小组村民黄杰今年6月第一批搬进新村，今年40岁出头的他，高中还没毕业就回乡打理家里的几亩田地，“我希望孩子能走出大山，有更好的未来。”

2021年底，五指山市委的工作组到毛庆村民小组开展生态搬迁动员，借宿在村民小组组长黄杰家。天天听政策解读，黄杰了解到，搬迁安置的住房由财政出资建设，每一户至少保障1个公益岗位，新小区楼下的店铺收入也由新村村民们共享……“我搬！”黄杰第一个报名，第一批搬出。

“没有党中央的关怀，哪有咱黎族群众今天的幸福？哪有这大山一年更比一年绿？”黄海景也是第一批搬迁的村民，他还有另一个身份：海南热带雨林国家公园管理局五指山分局的护林员。

黄海景说，自己还有两件高兴事：一是正式转为护林员后，工资涨了1000元，还有五险一金；二是护林手段升级，工作轻松不少。说着便拿出手机，打开“智慧巡护”应用程序，只见巡护记录、任务派单、责任区划分等功能模块里条目满满，唯独“事件上报”模块里条目寥寥，“现在管理更规范，大家环保意识也提高了，问题越来越少啦。”

一手抓生态搬迁，一手抓科技护林。今年4月，海南热带雨林国家公园管理局五指山分局与海南省林业系统的智慧雨林大数据平台实现数据共享。同时，最新开发的应用程序能实时监测护林员的巡山、森林管护情况，实现视频联动，问题可直达省局，工作效率更高。8月，科技部公布首批创新型县（市）验收通过名单，以“科技支撑生态文明”为建设主题的五指山市名列其中。

“党的二十大即将召开，大家都鼓足了干劲。”海南省林业局局长黄金城介绍，海南热带雨林国家公园计划5年内在7个片区铺设“电子围栏”，建设智慧管理中心。目前，全景相机、林中穿梭无人机等新设备已在部分区域试点应用，监测保护雨林的整体能力得到全面提升。

莽莽群山，人乐林绿两相安。截至今年8月底，海南省东方市、白沙黎族自治县生态搬迁工作已全部完成，保亭黎族苗族自治县68户达成搬迁意向，五指山市搬迁入住130户，完成94%；海南热带雨林国家公园范围内需要退出的9座小水电站已全部完成退出，22座需要整改的小水电站中，已整改10座。近3年来，海南长臂猿数量连续增长，海南热带雨林国家公园发现动植物及真菌新品种28个。

“习近平总书记要求对热带雨林实行严格保护，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，向世界展示中国国家公园建设和生物多样性保护的丰硕成果。”海南省委主要负责同志表示，海南将牢记嘱托，加强组织领导，完善体制机制，做好机构衔接，充分调动各方积极性，共同推动海南热带雨林国家公园建设取得新成效，以实实在在的成绩迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年10月06日 01 版）