国庆档“慢”游海南 新品引客故景重游

在海口火山口国家地质公园景区大门前，拍照留念的游客络绎不绝。受疫情影响，许多游客放弃了长途旅行，放慢脚步的短途出行使游客能够更加细致地体验海南景区特色。

“今年国庆期间来到景区的游客有个很明显的变化，大家是一种放松的、非常慢的状态，不像之前每天的旅游行程安排紧张，要匆忙赶去下一个景点。”海口火山口国家地质公园营销部经理朱燕说，疫情之后各行各业复工复产，景区也推出了新的旅游产品给游客带去不同体验，“国庆期间日均客流量可以达到4000人左右，基本符合景区的预期。”

虽然出行受到疫情制约，但游客们的出行热情仍旧高涨。海口居民谢女士携家人游览了海口长影环球100奇幻乐园、海南省博物馆等景区和文化场所，她说，“目前出游会更多考虑疫情因素，选择周边游，带着孩子们亲近自然、了解人文历史。”

今年国庆档，短途出游成为海南旅游大趋势，为吸引本地游客，各大景区纷纷让利并推出新产品激发旅游业活力。除了发放消费券和门票减免，景区更多转向对旅游产品的深耕细作。国庆期间，海口观澜湖电影公社推出行浸式户外实景演艺，将文化演艺与特色景区结合，受到热捧。海口观澜湖电影公社营销总监梁海香说，国庆前三天景区客流量逐日增加，新的旅游产品拉动效果明显，“国庆期间能够感受到游客信心正在恢复中，家庭亲子游成为此次假期旅游的一大特色。”

海南省旅游协会常务副秘书长孙相涛表示，随着冬季临近，海南独特的气候条件会愈显突出，对外地游客比较有吸引力，“另外，海南有一部分‘候鸟’群体会固定在冬季赴琼，因此对于海南年底的旅游市场抱有较大期望。”(张月和)