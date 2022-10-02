国家卫健委：10月1日新增新冠肺炎本土确诊病例116例 本土无症状感染者432例

10月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例179例。其中境外输入病例63例（广东29例，福建13例，四川6例，北京5例，上海4例，江苏3例，内蒙古1例，辽宁1例，浙江1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，四川2例，北京1例）；本土病例116例（内蒙古26例，四川25例，广东17例，山西9例，云南6例，宁夏6例，山东5例，西藏5例，天津3例，贵州3例，陕西3例，北京2例，福建2例，上海1例，浙江1例，湖北1例，湖南1例），含17例由无症状感染者转为确诊病例（四川8例，山东4例，陕西2例，北京1例，湖南1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例143例，其中境外输入病例40例，本土病例103例（四川29例，贵州29例，内蒙古12例，山东9例，黑龙江5例，广东4例，西藏4例，湖南2例，海南2例，北京1例，天津1例，辽宁1例，福建1例，河南1例，广西1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者15847人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例631例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24208例，累计治愈出院病例23577例，无死亡病例。

截至10月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2945例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例242629例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例250800例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6056774人，尚在医学观察的密切接触者172403人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者540例，其中境外输入108例，本土432例（宁夏156例，西藏49例，新疆30例，四川27例，天津26例，贵州24例，黑龙江15例，山东13例，河南11例，广东10例，广西10例，河北9例，云南8例，内蒙古6例，陕西6例，安徽5例，湖北5例，上海4例，甘肃4例，山西3例，浙江3例，湖南3例，江西2例，辽宁1例，江苏1例，重庆1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者635例，其中境外输入68例，本土567例（贵州183例，西藏143例，黑龙江55例，四川43例，山东24例，湖北19例，天津15例，内蒙古13例，宁夏11例，江西9例，广西8例，河北6例，甘肃6例，辽宁5例，吉林5例，河南5例，新疆5例，云南4例，江苏2例，广东2例，海南2例，重庆1例，青海1例）；当日转为确诊病例24例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者10363例（境外输入745例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6920359例。其中，香港特别行政区415144例（出院85125例，死亡10167例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6504422例（出院13742例，死亡11101例）。