抢救心源性猝死患者 专家：抓住“黄金4分钟”十分重要

沈成兴为民众演示如何抢救心脏骤停的患者。 上海市第六人民医院供图

中新网上海9月29日电 (陈静 顾卓敏)AED(自动体外除颤器)和CPR(心肺复苏术)是救治心脏骤停的最佳手段。

上海市第六人民医院心血管内科主任沈成兴29日接受采访时表示，心脏骤停后的4分钟是救命的关键时刻，被称为“黄金4分钟”。他解释，心脏骤停4分钟后脑细胞就会出现不可逆转的损害；如果时间在10分钟以上，即使病人抢救过来，也有可能是“脑死亡”。

“通过学习正确急救方法、学会AED的及时使用，把握好这‘黄金4分钟’，让民众在日常生活中都能成为施救者，具有十分重要的意义。”这位专家表示。当天，在门诊四楼心血管疾病诊疗部，沈成兴为民众演示如何抢救心脏骤停的患者。他一边大声求救，一边为人体模型进行胸外按压，同时呼喊身边人寻找AED。

沈成兴解释，心源性猝死是一种突发性的心血管疾病，突然发作的心脏病导致的心搏骤停，主要特点是发生突然、快速和不能预测，常因来不及救治而猝死。心源性猝死可以发生在任何时间和任何地点，80%的心脏骤停发生在医院外，而在院外心脏骤停的生存率却很小。

9月29日是“世界心脏日”。 记者了解到如今，AED越来越多地出现在地铁、车站等公共场所，但是，仍有不少人不了解这种“救命神器”的使用方法。活动现场，心内科医生们一边演示如何救助心脏突发骤停的患者，一边讲解。“大家可以记住这个口诀‘叫叫CD’。分别代表两次呼喊、胸外按压、AED。”演示医生告诉大家，首先要确认患者的状态，采取呼喊患者的方式，检查伤患是否有反应和呼吸；然后继续呼喊寻求帮助、拨打急救电话，及时为患者进行胸外按压，按压后实施人工呼吸；开启AED后，根据提示音进行操作，为患者贴上电极片，开始分析心律。分析完毕，AED会发出是否进行除颤的建议。当有除颤指征时，救治人员应按下“放电”键除颤。据悉，除颤结束后，AED会再次分析心律，如未恢复有效灌注心律，操作者应进行5个周期CPR，然后再次分析心律、除颤、CPR，反复至急救人员到来。

沈成兴表示，掌握基本的急救技能对于每一个人而言，都十分必要，而且不难，几分钟就可以学会操作。他希望参与者都学会使用AED这种“救命神器”，人人能都成为施救者，守护健康，从“心”做起。