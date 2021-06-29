夏日炎炎，记得给家中空调“洗澡”

制图：张文婷

编者按：夏日炎炎，空调成了绝大多数家庭不可缺少的避暑神器。殊不知，空调如果使用不当，其中的微生物很可能成为人类健康的“隐形杀手”。对此，北京疾控中心建议，空调在长期不用的情况下，重新开启前一定要对其进行简单清洁。特别是家中有体弱多病者，更应加强清洗工作。

空调中的微生物对大家的健康有何危害？

据北京疾控中心相关专家解释，空调中的微生物主要来自于室内空气。如果大家平常没有保持室内干净整洁，或者没有经常通风换气和定期清洗空调的习惯，就很可能会与致病菌“亲密接触”导致健康受损。

北京疾控中心表示，由于致病菌污染空调，导致人体健康损害的事件屡见不鲜。对于集中空调通风系统，我国已有国家卫生标准和严格的卫生监督制度进行监管，以保障广大群众的健康。而家用空调的卫生状况则需要大家自身提高认识，定期维护保养，从而达到预防疾病的目的。相关专家建议，空调在长期不用的情况下，重新开启前一定要对其进行简单清洁。特别是家中有体弱多病者，更应加强空调清洗工作。

在保证空调清洁的同时，大家还应该保持房间内良好的卫生环境。因为微生物是可以通过气溶胶的形式，在地面、室内空气、空调滤网间相互转移的。只有全面保持干净状态，才能有效地根除疾病的源头。

清洗空调的正确姿势有哪些？

北京疾控中心提醒，大家在清洗空调前，首先应切断电源，用半干的抹布擦拭空调的外表面。然后，打开空调面板，找到空调滤网，并轻轻取下，用干抹布擦拭空调内部。最后，将取下的空调滤网用自来水刷洗或用消毒液浸泡后再刷洗。清洗后的滤网应放到通风的地方晾干，避免太阳直晒。（综合北京疾控中心微信公众号消息）