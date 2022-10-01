国家卫健委：9月30日新增新冠肺炎本土确诊病例106例 本土无症状感染者549例

9月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例172例。其中境外输入病例66例（上海21例，广东11例，福建9例，江苏7例，四川6例，北京5例，内蒙古2例，山东2例，天津1例，黑龙江1例，浙江1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（山东2例，四川2例，北京1例，江苏1例，浙江1例，福建1例）；本土病例106例（广东22例，四川20例，内蒙古17例，山西7例，山东5例，云南5例，西藏5例，黑龙江4例，宁夏4例，天津3例，浙江3例，重庆3例，江苏2例，贵州2例，陕西2例，北京1例，福建1例），含18例由无症状感染者转为确诊病例（四川7例，广东5例，浙江2例，宁夏2例，江苏1例，山东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例232例，其中境外输入病例68例，本土病例164例（四川56例，贵州38例，内蒙古15例，西藏15例，海南14例，山东5例，广东5例，天津3例，黑龙江3例，广西3例，北京1例，浙江1例，福建1例，重庆1例，云南1例，陕西1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者12752人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例608例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例24145例，累计治愈出院病例23537例，无死亡病例。

截至9月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2909例（其中重症病例31例），累计治愈出院病例242486例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例250621例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6036936人，尚在医学观察的密切接触者168484人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者648例，其中境外输入99例，本土549例（宁夏166例，贵州83例，西藏59例，四川34例，新疆30例，黑龙江28例，天津24例，广东21例，山东18例，河南17例，云南16例，广西13例，内蒙古7例，山西6例，浙江5例，湖南4例，甘肃4例，河北3例，上海3例，陕西3例，安徽2例，北京1例，江西1例，青海1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者679例，其中境外输入89例，本土590例（贵州176例，西藏98例，四川50例，黑龙江40例，宁夏39例，广西37例，山东24例，江西21例，内蒙古17例，海南15例，甘肃15例，湖北10例，新疆8例，天津7例，河南7例，陕西7例，河北5例，浙江3例，云南3例，青海2例，辽宁1例，吉林1例，上海1例，湖南1例，广东1例，重庆1例）；当日转为确诊病例26例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者10482例（境外输入712例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6876848例。其中，香港特别行政区414655例（出院84783例，死亡10161例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6461400例（出院13742例，死亡11053例）。

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