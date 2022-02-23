九零后为啥热衷学急救

结束心肺复苏的培训回到家，发现手背划了个口子，膝盖也多了两处淤青。一上午750次的标准按压练习对一个体重仅有80斤的女生来说，确实倾尽了全力。问了身边参与培训的同事，她们也对膝盖的疼痛后知后觉，甚至连提前准备好的护膝、坐垫都没顾上用，“太投入了，都忘了这是培训，感觉就是在身临其境地抢救一条生命”。

初次听说北京市红十字会的4学时应急救护培训时，只是觉得技多不压身，说不定关键时刻可以救人一命。进入了报名群才发现，里面竟然有那么多90后95后，大家呼朋引类，相约学习，因为名额所限，没报上名的还非常急切地要求报下一次急救培训。红十字会现在的培训讲究到社区、到高校、到机关、到军队。我的很多同龄人，都以会急救为荣。

为什么年轻人会有那么强烈的热情学急救？

首先从我周围的人说起，90后往往特别热衷于学习，他们在线下培训、急救进社区的时候去实践，也会在线上通过新媒体的方式将急救融入自己的生活。在综艺节目《令人心动的offer》医学季播出期间，经常会在微博看到网友对于心血管等急救知识的学习和讨论；即使没有专门学习的时间，他们在微信、抖音等社交平台看到急救知识，也会点开看一看，并且点赞收藏，以备不时之需。

其次是现实原因，现在因为心脏骤停猝死的年轻人太多了，说不定下一次就发生在自己身边。北京市红十字会的培训师告诉我们，心脏骤停如果在4分钟内进行正确有效的心肺复苏，患者可能抢救成功，但这短短的4分钟恰恰是医护人员无法及时赶到的时候。如果接触心跳骤停患者的人，能够在第一时间给予救治，患者的成活率将大大提高。

第三，是新时代年轻人不仅心善，而且讲究用科学的方法提升爱自己和爱家人的能力。老年人是心脑血管疾病的高发群体，一旦发病非常容易猝死。儿女们学会基本的心肺复苏术，对挽救老人生命有百益而无一害。不光如此，许多90后处于“上有老下有小”的生活状态，他们也会从医院指导群或公众号上学习海姆利克急救法和婴幼儿物理降温、磕碰、烫伤等急救方法，以应对孩子出现的危险情况。在大多数年轻人看来，学会急救技能意味着为家庭增加了一份安全感，是对家人最好的守护。

心肺复苏培训的时候，在我身边的姑娘们，根本不在意新做的美甲，漂亮的裙摆和单薄的裤子。她们跪在地上拼命救人的样子真的很迷人！

培训师提的问题让人紧张：“遇到突发情况时要怎么处理？”“心肺复苏和AED如何搭配使用？”“抢救时每次30下的按压要怎么做才标准？”

我们都忘了自己是在“假人”身上进行模拟。

如果在过去，让自己对人进行口对口的人工呼吸可能会有点犹豫。但在培训现场听到“来人啊，这里有人晕倒了！”大家都马上冲上前开始了急救，当“患者”恢复自主呼吸和心跳的时候，会有一种“救人一命”的成就感。

4学时用时不长，却学习了应急救护的理论并进行实践。半天就掌握了一项基本救命技能，还是公益培训，这对于精打细算的90后，当然是充满了诱惑力。据北京市红十字会数据统计，去年学员经培训后已在海淀公安分局出入境管理大队、北京地铁西客站、安全工程学院、丰台区龙源飞扬羽毛球馆等场所用心肺复苏知识和AED对患者成功施救，施救人员中大部分都是年轻人。

北京市红十字会经常会接到网友主动报名参加培训的电话。他们了解到，健身房、餐饮行业、医疗行业、驾驶行业及学校教师，特别是冬奥会和冬残奥会志愿者都急需应急救护技能。因为他们面对的人群更为庞大，突发情况更多，学习和掌握急救技能可以为自身和他人都增添一份安全保障。

和我一起培训的几个朋友，回家后就将刚学会的技能教给了家人，还戏谑：“家人学会了也能救救我呢。”

现如今，急救培训正在快速普及，我们经常在地铁、公交车等公共场所看到急救知识的宣传短片，也会在新媒体平台学习到更多的急救知识。无疑，抢救生命已经成了生命教育的必修课！

无论是人流如织的地铁站台，还是人迹稀少的小街，当一条生命因为我们抓住了黄金急救时间窗口，不抛弃、不放弃地救助转危为安，那我们，太酷了！