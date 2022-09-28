人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，9月27日上午，第十二届药典委员会成立暨第一次全体委员大会在京召开，2025年版《中国药典》编制工作全面启动。

药典委员会是我国药学领域最具权威性的技术机构，承担着制定国家药品标准的使命。国家药监局局长焦红指出，药品标准对于药品监管具有极端重要性，要充分认识药品标准是推进医药产业高质量发展的重要保障，统筹把握守底线和追高线之间的关系，构建完善符合我国发展实际和国际通行要求的药品标准体系，促进我国由制药大国向制药强国的跨越。

焦红指出，要坚决落实党中央、国务院决策部署，按照《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》要求，全面加强能力建设，推进药品标准工作和医药产业高质量发展。

焦红对下一阶段药品标准工作做出了部署。一是加强规划，切实做好2025年版《中国药典》编制。要不断提升药典的科学性、先进性、实用性和规范性，强化《中国药典》在保证药品安全有效和质量可控方面的导向作用；贯彻药品全生命周期管理理念，积极探索药品标准发展战略，充分发挥药品标准对药品监管的重要技术支撑作用，促进监管能力水平提升。

二是夯实基础，扎实推进药品标准的基础性工作。要完善药品标准法律法规体系，健全药品标准工作机制，优化药品标准工作程序，强化药品标准体系建设，提升药品标准管理能力。

三是开拓创新，切实加强药品标准信息化建设，推进药典数字化工作，持续提高药品标准管理质量和效率。

四是开放共享，促进国际标准协调。要拓展国际视野，深入参与国际协调，提升我国药典在国际的影响力。