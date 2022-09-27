网售处方药开闸，用甘泉滋养医疗民生

近日，国家市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》（简称《办法》），涵盖药品网络销售管理、平台管理、监督检查、法律责任等内容。新规首次对于处方药网络销售作出详细规定，要求网售处方药实行实名制，药品网络零售企业应当与电子处方提供单位签订协议，严格按照有关规定进行处方审核调配；第三方平台承接电子处方的，应当对电子处方提供单位的情况进行核实，并签订协议。

网售处方药开闸，民生甘泉有望喷涌而出。专家认为，《办法》通过溯源管理，清晰界定各方权责，对产业链上各方提出了更高的要求，堵住了“先方后药”等线上漏洞，在提升药品可及性、支持新兴业态发展的同时切实保障用药安全。

网购作为重要的购物方式，给民众生活带来的便捷前所未有。现在虽已有“送药到家”等服务，但所送多为非处方药，一些需要处方药患者，仍只能到医院或药店购买。这在一定程度上限制了该项服务的发展，给一些患者带来不便。当前互联网诊疗突飞猛进，处方药却不能网售，导致线上医生仅限于“话聊”。这也意味着通过互联网诊疗改善医疗民生面临有医无药的尴尬处境。如今网售处方药开闸，这些问题势必迎刃而解。

开闸放水，也须警惕处方药泛滥。处方药线下滥用的危害本就很大，滥用一旦“插上互联网的翅膀”，可能会打破地域限制，迅速波及多地，点多面广、距离遥远，不仅让危害成倍增长，而且也导致执法监督的成本大幅增加。此外，互联网还便于隐匿身份，线上违法销售处方药，取证难度大，追回一只鸡得杀一头牛，违法行为或将变得有恃无恐。近几年，尽管网售处方药没有真正放开，但违法网售处方药导致的伤害案件时有耳闻。

守牢网售处方药的安全闸门，需要强调的内容很多，但归根结底在于摆正医和药的关系。对于普通商品，电商下单即买，以消费意愿为主，这已经成为一种消费习惯。然而，这样的电商思维，决不能被代入到网售处方药领域。因为药为医服务，没有医就不能有药，倘若不经诊疗就开药，甚至任由消费者随意购买处方药，那么，滥用处方药的洪水就容易在网上呈现泛滥之势。

医和药的关系能否摆正，起决定作用的是连接两者的处方。先有医，再有处方，方能确保处方对症；先有处方，再有药品，处方药才会用到合适的地方，并确保治疗作用最大化、毒副作用最小化。只有谨守医、方、药三者的次序，并确保三者都真实可信，线上处方药才能得到严管和善用。

网售处方药是甘泉滋养民生还是水患危及安全，取决于相关规则是否明晰、监督是否到位、民众是否鼎力配合。网售处方药历经多年探索与酝酿，如今才算真正开闸，态度如此谨慎，是因为处方药一旦经由网售渠道被滥用，后果不堪设想。将安全当作必然前提，将严管作为必备手段，处方药方能经由网售渠道快速便捷地送到民众手中，让求医问药因此变得更轻松容易。