充29.9元得100元话费？多个App存在消费陷阱

日前，多名消费者投诉称，在多个App内看到“29.9元充值100元话费”广告，但随后充值时遇到问题。在消费后，消费者的29.9元石沉大海，或是仅仅收到门槛极高的优惠券，比如充值2000元话费才能享受优惠，或是充值20个月才能用完这些优惠券。律师表示，这类广告属于虚假广告，商家应当受到处罚。此外，互联网广告主应当对广告内容的真实性负责。

充值话费骗局在多个知名App出现

网友李先生表示，自己在支付宝支付停车费后，跳出“29.9元充值100元话费”的广告，出于对平台的信任，他点击了这条链接，并输入自己的手机号。

“点击立即充值后，我并没有收到话费到账信息，而是收到了充值话费需下载App的短信息。”李先生说，按照短信提示，他下载了一款名为“小象省钱”的App，注册登录后，他才发现自己被骗了。

“在小象省钱App里，我发现给的是充值话费券，如果我充值50元，只能享受2.5元优惠，充值100元能享受5元优惠，以此类推，需要充值2000元话费才能完全享受29.9元充值的100元优惠。”李先生说。他表示，在此期间，并没有任何提示说，29.9元充值是给100元的话费券。自己随后在App内想申请退款，并未找到退款途径。

对此，支付宝方面回应北京青年报记者表示，今年以来，支付宝平台通过日常巡检和接到用户反馈后的定点检查，持续开展针对恶意营销行为的专项治理。对于虚假营销、夸大宣传等行为，平台依据市场监管总局《规范促销行为暂行规定》，以及《小程序违规处理规则》《生活号违规处理规则》《恶意营销处罚细则》等平台规则，做出相应治理和处罚。自2022年1月以来，累计处理恶意营销推广链接2060条，处罚违规营销商家400多个。

北青报记者在采访中了解到，有类似遭遇的消费者不在少数。北青报记者整理发现，多个平台都存在类似的问题。在百度极速版、新浪微博、芒果TV、喜马拉雅等平台，同样可以看到类似的弹窗，点击即可进入充值界面。在一名消费者提供的截图中可以看到，在选择支付的界面上，100元“会员价”29.9元的字样十分醒目。在页面最底部的小框中采用灰色字样标明“100元话费优惠券包：20张5元券”。页底的灰色小字还标明，需要下载“神奇特权”App领取优惠券。

此外，后续指向的充值平台也各不相同。据北青报记者不完全统计，除了“神奇特权”之外，还有“惠惠指南”“跃程话费充值”“购物猫猫”“省益省”“来就省”“喵优惠”“彩虹盒”等数十个平台均遭到投诉。

目前，在网上有大量投诉话费充值陷阱的网友，一些已经通过各种渠道要求并收到对方退款，但更多的人反馈，这29.9元“打水漂”了。

律师表示平台同样有责任

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，商家以“29.9元充值100元话费”的广告内容吸引消费者，实际上不仅要下载和注册App，而且需要充值很高的金额才能享受到相关优惠，这种广告明显涉嫌以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者，涉嫌违反《广告法》的有关规定，应该依法受到相应的处罚。“在这个案例当中，小象省钱App相当于广告主，应当对广告内容的真实性负责，也应当对消费者权益受损问题负责。支付宝平台相当于广告发布者，应该知道‘29.9元充值100元话费’的广告有虚假或误导的成分，仍然为广告主发布此类广告，应当与广告主承担连带责任。”

针对这种骗局，北京云嘉律师事务所律师赵占领表示，29.9元得100元话费的内容与实际不符，甚至涉嫌欺诈消费者。推出这种活动的商家需要对此负责，需要按照承诺向消费者履行相应合同义务，构成欺诈的需要承担退一赔三的法律责任。

技术方面需提升巡检措施

为何这类广告会大量出现？有知情人士对北青报记者表示，对于平台来说，这种广告治理的难点在于，他们投放均不是传统的广告位，而是在App旁边广告插栏、支付结果页、跳转出的页面等插件上，而非直接在平台上。“这些地盘有时候是第三方的广告位，有时是劫持系统后跳出的垃圾广告，这个管理起来有一定难度，平台只能不停巡检或者投诉量比较大定向处理。”这也提示了，对于虚假广告的治理，平台应提升相应技术处理措施。（温婧）