“交友”变“交钱”这些“脱单”App暗藏陷阱

“发每条信息都要钱”“花了10多万元，还拿不到联系方式”

“要线下见面，先得刷个价值1万元的‘一生一世’”……“新华视点”记者调查发现,部分自称“快速脱单”“互助脱单”App通过平台规则“下套”，让交友过程异化为步步“交钱”，不少用户成为被“收割”对象，引发了大量涉嫌“诱导消费”“情感欺诈”的纠纷。

“花10多万元没脱单，结果面都没见到”

记者发现，多个运营模式类似的“脱单”App在应用商店上下载量巨大，有的下载量突破1亿次。然而，该类App在黑猫投诉等投诉平台上遭到大量网友投诉，有的多达1600多起，涉及“虚假宣传”“诱导大量充值”“情感欺诈”等。

——博眼球，恶俗广告横行。记者发现，该类App大肆在短视频平台上推广，演员扮作交友成功的用户“现身说法”，且语言恶俗、表演夸张。

——想交友，步步要充值。“为了找对象，我在平台上花了10多万元，还网贷了3万多元，结果面都没见到。”来自江西农村50岁的刘先生因为丧偶，下载了名为“来遇”的App，希望找个伴侣，结果人财两空。

记者在该类App中发现，男用户视频通话单方花费可高达每分钟数十元，语音通话花费可高达每分钟数元。男用户最高可一键发送价值数百万元的礼物给女用户。

——要“奔现”？屏蔽联系方式。来自浙江的蒋先生告诉记者，他在“他趣”“来遇”等App上，希望和女用户交换微信号、手机号，但无论输入字母还是数字，或通过语音告知，平台都会将相关内容屏蔽或中断通话。

“聊天就能赚钱”，是交友还是陷阱?

该类平台一方面诱导男性用户步步充值，另一方面则通过“聊天就可以赚钱”的宣传吸引大量女性用户参与其中。

记者发现，不少平台通过宣传“高额返现”“月入过万”，吸引用户“拉人头”。根据相关App的奖励机制，若邀请的好友每次进行充值提现，便可获得其充值提现额度的8%到12%作为奖励，并表示“上不封顶”。

但不少女性用户反映，这类App存在“男方打赏无法提现”“提现申请提交后未到账”“账号未违规却被封禁”等“提现难”问题。

记者询问了多个该类App，人工客服均未向记者提供细化的封禁标准和封禁时长，给记者的回复仅为“涉及平台内部规则，无法告知”“封禁以审核部门审核为准，没有具体标准”等。

记者注册了“来遇”App男性用户账号，未与任何人聊天和充值便向客服询问：“聊天的异性对象账号被封，是否能退还刷礼物用的积分？”该App“人工客服”“秒回”表示：积分无法退回，“经相关部门核实，对方账号存在违规行为，故对其进行封号”。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海表示，用户在交友平台遭受财产或人身损害时，应积极主动保全相关证据，要求侵权人承担赔偿责任。若交友平台利用平台优势，恶意侵害用户合法权益，拒绝赔偿和退还，用户决不能忍气吞声，应通过行政或司法途径捍卫自己的合法权益。