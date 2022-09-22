如何让“记忆的橡皮擦”放缓步伐？专家建议重视陪伴与护理

阿尔茨海默症是一种好发于老年人慢性进行性神经系统退行性疾病，随着我国人口老龄化的加剧，60岁以上人群患病率呈上升趋势。该病的特征性表现是以记忆力减退为主的认知损害，也被形象地称为“记忆的橡皮擦”。阿尔茨海默症作为慢性病，该如何延缓病情发展？疾病后期会有并发症吗？近日，中国人民解放军总医院第二医学中心老年医学研究所所长贾建军做客“人民好医生”客户端，为网友科普相关知识。

阿尔茨海默病是一种慢性的神经系统退行性疾病，当疾病进展到晚期，由于脑萎缩，会产生神经元细胞退行性改变，继发癫痫、进食困难、营养不良、心脑血管疾病、身体多器官功能失调甚至衰竭等并发症。有的患者由于生活不能自理，长期卧床又导致吸入性肺炎、泌尿系感染、褥疮、静脉血栓等并发症。贾建军在访谈中指出：“阿尔茨海默病对老年人的生活、身体多器官机能影响较大，需要及时加以照料和干预。”

由于病因和发病机制未完全明确，目前尚无特效药能治愈阿尔茨海默病或者有效逆转疾病进程。“因此，联合使用药物治疗、非药物治疗和细心照料护理，以减轻症状和延缓病情发展已成为临床治疗的重点。”贾建军表示，“阿尔茨海默病的非药物治疗越来越受到重视，随着疾病的发展，家庭护理与陪伴的重要性也逐渐凸显。”

2016年，中国老年学学会认知障碍专家委员会发布了《中国认知障碍患者照料管理专家共识》，特别强调了家庭护理的一些注意事项，要根据患者的疾病严重程度选择不同的护理方式。在日常生活能力、生活环境设置、文娱活动安排、精神行为异常的识别和干预，都有详细的说明。

访谈最后，贾建军呼吁：“家庭照料护理要以患者为中心，以爱心贯穿全程，强调个体化模式，全社会要重视这种照料护理的作用。”