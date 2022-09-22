国家卫健委：规范孤独症筛查 为0～6岁儿童提供11次心理行为发育初筛服务

人民网北京9月22日电 （记者孙红丽）为规范0～6岁儿童孤独症筛查、诊断和干预服务，促进儿童健康，国家卫生健康委组织制定了《0～6岁儿童孤独症筛查干预服务规范（试行）》（以下简称《服务规范》），其中提到，乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构承担初筛服务，通过应用“儿童心理行为发育问题预警征象筛查表”等方法，为0～6岁儿童提供11次心理行为发育初筛服务。

根据《服务规范》，初筛时间为1岁以内婴儿期4次，分别在3、6、8、12月龄时；1至3岁幼儿期4次，分别在18、24、30、36月龄时；学龄前期3次，分别在4、5、6岁时。

我国儿童孤独症患病率为7‰

孤独症也称自闭症，是一类发生于儿童早期的神经性发育障碍，病因不清，一般起病于3岁前，主要表现为社会交往障碍、沟通障碍和局限性、刻板性、重复性行为等心理发育障碍，严重影响患儿的社会功能和生活质量。

调查显示，我国儿童孤独症患病率为7‰。儿童孤独症缺乏有效的药物治疗，目前主要治疗途径是康复训练，最佳治疗期为6岁前，如能在3岁前接受科学干预，可不同程度改善患儿症状和预后。因此，对儿童孤独症进行早期筛查、早期干预尤为重要。

聚焦0～6岁关键阶段

《服务规范》聚焦0～6岁关键阶段。根据孤独症通常起病于婴幼儿期，目前尚缺乏有效治疗药物，主要治疗途径为康复训练，最佳治疗期为6岁前，越早干预效果越好的特点，将防治工作关口前移，着重抓住0～6岁这一关键阶段，为儿童提供孤独症筛查干预服务，落实早筛查、早诊断、早干预的疾病防控策略，通过抓早抓小，在早发现的基础上早期实施干预，努力改善患儿症状，提升患儿生存质量，促进家庭幸福。

开展群体防控

《服务规范》强调开展群体防控。明确要求结合国家基本公共卫生服务项目，为常住人口中0～6岁儿童提供孤独症筛查服务，从群体中尽早发现发育异常的个体。强调建立完善儿童孤独症乡级初筛、县级复筛、专业医疗机构诊断康复的服务模式，明确各级机构职责任务，逐步形成分工负责、上下联动的服务网络，推动群防群控工作落到实处。

《服务规范》注重服务便利可及。明确要求由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构承担初筛服务，由县级妇幼保健机构承担复筛服务。特别强调基层为主的干预康复原则，帮助孤独症儿童实现就近就便干预。通过缩小服务半径，努力提高筛查干预服务的可及性，同时要求基层不断提高服务能力，提供科学规范的相关服务。

另外，家庭是儿童健康成长的温暖港湾。《服务规范》明确要求针对家长开展健康教育，引导家长树立儿童健康第一责任人意识，积极主动接受孤独症筛查、诊断和干预服务。强调针对患儿家庭，鼓励家长积极参与干预康复，通过养育过程中的陪伴互动、生活照护和游戏玩耍，开展家庭干预，促进患儿症状改善和康复。