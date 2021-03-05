耳聋与基因有关？早筛查早诊断干预

听力障碍严重影响着这类人群的生活、学习和社会交往，也给社会和家庭带来沉重的负担。引起耳聋的危险因素分为遗传因素和环境因素，也可以是遗传和环境因素共同作用的结果。

环境因素包括出生前和出生后的感染，如围产期并发症、先天性风疹、脑脊髓膜炎、慢性中耳炎及环境噪声暴露、脑外伤、蛛网膜下腔出血等。此外，据广医三院广州妇产科研究所实验部副主任黎青介绍，遗传因素也是导致聋病的重要原因，比例约达60%。所以，耳聋基因筛查工作至关重要。

“耳聋基因的筛查，在耳聋的早期诊断干预上发挥重要作用。”黎青解释说，耳聋基因筛查不仅可以从分子水平上明确耳聋病因，及早发现遗传因素引起的先天性耳聋，提早采取干预和康复措施、指导人工耳蜗植入，还可以尽早发现药物性耳聋易感人群，给予携带者及其家人明确的用药指导、避免药物性耳聋的发生，也可以尽早发现迟发性耳聋，给予明确的生活指导，防止头部外伤等情况发生，避免迟发性耳聋。

黎青建议，以下情况考虑做耳聋基因筛查：

1. 新生儿听力筛查联合基因筛查；

2.有聋病家族史者，尤其是0-3岁的婴幼儿、孕妇；

3.有氨基糖甙类药物用药需求者；

4.有家族成员确诊为耳聋基因突变携带者。（翁淑贤）