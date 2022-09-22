“滤镜美食”别只有滤镜没有美食

红彤彤的烤馒头夹龙虾、焦褐色的炸肥肠、金灿灿的菠萝饭……这些高饱和度的色彩让食物看上去很假，同时越来越多的店家选择用猎奇的容器装食物，如用输液袋装奶茶、用泡菜坛子装面条等。记者在多个美食推荐平台搜索发现，不少消费者吐槽其被宣传图片或文案吸引，结果吃到的食物与图文严重不符。（见9月20日《法治日报》）

颜色鲜艳、用一些夸张猎奇的容器装食物，给消费者制造分量大、消费体验很特别的感觉，已经成为诸多商家的惯用伎俩。与此同时，消费者觉得被坑骗、相关商品与宣传严重不符的吐槽更是越来越多。

“美食图片为啥都要用滤镜？”这是很多人的疑惑。其实，原因很简单，加上滤镜能使图片中的美食看起来更有质感、“活色生香”。炮制“滤镜美食”的目的与炮制“滤镜景点”一样，都是吸引消费。

那么，炮制“滤镜美食”到底是不是虚假宣传？理性地看，如果美食图片仅是消费者的随手分享，哪怕进行了修图，但没有用于营销，往往不会对其他人产生明显误导，也谈不上虚假宣传。但如果“滤镜美食”的发布者为商家、美食平台等，则有广告宣传的性质和招徕顾客的目的。

商家给自己的店铺、商品打广告、做推广，没有问题，问题是，不能逾越法律法规，商家卖的是商品而非图片，货要对板。依据消费者权益保护法，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。

因而，对于餐饮商家、美食平台等炮制“滤镜美食”的做法，不能简单地认为是“合理美化”，相关部门应该履行监管职责，向公众及商家梳理和说明，什么情况下属于广告、哪些属于明显的违法违规宣传。如果有人在“滤镜”的诱导下进行消费，发现严重货不对板后举报，相关部门应及时处理。

长远看，“滤镜美食”做得很有可能是“一锤子买卖”，如果日积月累的只有吐槽和差评，那么再亮丽的颜色也阻挡不了崩盘的趋势。对商家来说，货真价实、诚信经营才是最可靠的“滤镜”。