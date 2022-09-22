保价赔付不能任凭快递企业“自说自话”

“保价1.8万元的物品损坏只赔500元”“寄丢20克黄金，保价8000元只赔2000元”……据澎湃新闻网报道，近日，一家快递公司接连因保价赔偿问题登上热搜。网友表示，“保价与不保价没太大差别，保价的意义就不大了”“没保价不行，保价了也不行？”……

贵重物品被寄丢的事情不时发生，事后快递公司的处理态度往往消极——不是保多少就赔多少，并且需要消费者自证损失。这引发了各界质疑，快递保价是否形同虚设？保价到底是在维护谁的利益？

在公众看来，保价是为快递物品买的一份“保险”，应该买多少保多少、保多少赔多少。但目前，多数快递公司的保价条款里，都对赔付标准做了一些限制和解释，比如，保价金额不能超过货物实际损失、超过保价部分不予赔付、按照保价金额和损失比例赔付、无法证明货物价值仅退还保价服务费，等等。

目前，我国尚无针对快递保价制度的统一规定或行业规则，有关快递丢件赔偿的相关规定散见于民法典、邮政法、《快递市场管理办法》等法律法规中。如邮政法规定，未保价的给据邮件（一般指挂号邮件）丢失、毁损或者内件短少，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍；《快递市场管理办法》规定，快件发生延误、丢失的，应当按照与用户的约定予以赔偿；未约定的，保价的快件应当按照保价金额赔偿，未保价的，按照邮政法、民法典等相关法律规定赔偿。

时下，诸多快递公司对保价及赔偿的规定虽不完全相同，但做法比较一致。比如，这些规定多数是以格式条款或合同的形式出现，会对赔偿上限作出限制；揽收快递时，一般不对消费者进行风险提示和相关说明等。

事实上，根据法律法规，在特定情形下，消费者即便没有保价，如果能够提供有效的价值证明文件，也有可能获得赔偿。只是不少消费者可能会因维权成本过高等因素，选择接受快递公司的赔偿方案，或者放弃维权。

近年来，随着快递业迅速发展，公众对其服务水准的要求和期待也在提高。快递公司也给消费者画了不少“饼”——从保证时效到保证送货上门、从丢件全赔到先行垫付等，但落实的情况不容乐观。与此同时，因为快递破损、丢失等情形而引发的纠纷案件数量增加不少，有的快递公司因此陷入信任危机。

借助舆论力量推动保价维权，固然会有一定效果，但这非长久之计，也是对公共资源一种无谓消耗。涉事企业应该明白，面对亟待解决的共性问题，“等糊弄不过去时再解决”的想法会越来越行不通。长此以往，企业累积的声誉和消费者的信赖，都会不断下滑。

保价不能总是成为糊涂账，不能任凭快递企业“自说自话”，也不能每次都得把事情闹大了消费者才能维权。一再引发纠纷和舆论关注，提示主管部门和行业协会等对此作出明确的表态和指导，细化有关保价及赔付的规定，减少快递公司“自我裁量”的空间。同时，相关企业应通过内部规章制度进一步明确相关服务内容、赔付标准，从源头上减少纠纷发生的可能性。相关部门也要进一步畅通消费者投诉维权通道，降低维权成本，为消费维权撑腰。