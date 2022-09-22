守护人民群众生命财产安全（法治头条）

图①：四川省消防救援总队消防员成功救出一名地震后被困的八旬老人。

刘 锐摄

图②：重庆市消防救援总队消防员用水枪浇灭残火。

肖 轩摄

图③：青海省消防救援总队消防员搜救失联人员。

李春飞摄

在地震、洪涝、干旱、森林火灾等各类自然灾害面前，作为我国应急救援主力军、国家队的国家综合性消防救援队伍坚持人民至上、生命至上，闻警即动、冲锋在前、敢打必胜，在各类灾害事故处置应对中当先锋、打头阵、挑重担，为守护人民群众生命财产安全作出了积极贡献。

——编 者

抗震救灾，争分夺秒救民危

本报记者 魏哲哲

9月5日12时52分，四川省甘孜藏族自治州泸定县突发6.8级地震。受地震影响，雅安市石棉县王岗坪乡幸福村通往外界道路损毁，通信中断，村内200多名群众情况不明。

四川省消防救援总队立即决定：组建由消防救援人员和医护人员组成的前突分队，连夜前往幸福村救援。冒着滑坡的风险，穿越垮塌的隧道，承受舟艇的颠簸……经过连续10小时水陆交替的长途跋涉，9月6日14时40分，队伍终于靠近幸福村。

由于舟艇没有停靠点，队员们便从浅滩涉水上岸。刚下水，远处便传来“轰隆隆”的声音，河水开始猛涨。“山洪要来了！快向高处走！”乐山市消防救援支队消防员谈柯大声提醒。短短10分钟，河水就从膝盖处上涨到大腿处，急流阻碍着前进脚步。“加油，互相拉一把！”大家彼此鼓劲、相互扶持，终于及时登上岸边的高处。

困难还有很多。通往幸福村的山路坡度近70度，攀爬过程中，医护人员开始体力不支。消防员舍弃携带的生活物资，将医疗队员的医用装备背在身上，遇到陡峭山路时，消防员利用绳索搭建绳桥，或俯身搭建人梯，让医护人员踩在背上往上攀爬……大家手脚并用，互帮互助，终于在9月6日16时左右到达幸福村，让与外界失联28小时的村民及时得到救援。

队员们立即设置好安置点，迅速营救被困群众，对伤员进行紧急救助。在前突分队的协调调度下，村民们有条不紊地分组行动起来，有的负责伙食，有的负责照顾老人、小孩和病人，有的负责勘查山路。“现在暂时不具备转移条件，请求调派直升机将急需救治的人员转运到医院救治，我们会对其余人员做好安置保障工作，等待安全时机进行转移。”眉山市消防救援支队消防员李金柯利用卫星电话与指挥部联络。

争分夺秒赶赴幸福村紧急救援，是四川省消防救援队伍始终把拯救生命作为首要任务、全力投入抗震救援的缩影。此次抗震救援中，四川消防救援总队累计派出1271名消防救援人员驰援震区，营救被困人员243人，疏散转移遇险群众6549人，全力做好被困人员搜救、危房排查、受灾群众安置等工作。

鏖战山火，众志成城护青山

本报记者 倪 弋

“昨晚又进山灭火了吧，又是一宿没睡吧？”“你怎么知道？”“才凌晨4点，你的微信步数就超两万步了。”这是8月19日重庆市消防救援总队机动支队支队长陈禹和妻子的微信聊天。这支机动支队定位为“攻坚组”，在火灾扑救中发挥“中心站”作用，因此各处火场都有他们的身影。

受持续多日的极端高温少雨天气影响，8月17日以来，重庆市涪陵、巴南等地先后发生10余起森林火灾。置身灭火一线，陈禹和队员们连续多日没睡过一个整觉。

8月21日22时，重庆市北碚区歇马街道虎头村突发山火，火势很快蔓延到缙云山。缙云山植被茂盛、山高林密，情况十分危急。

作为灭火战线上的一名“老兵”，北碚区消防救援支队通讯勤务班班长何山虽然有多次扑灭山火的经历，但像缙云山这次大面积大规模的火势，他也是第一次遇到。“火势太大，水枪很难压制住，只能不断浇水，阻止火势蔓延。”何山回忆。

2002年出生的北碚区云丰消防救援站消防员邓江露冲在了最前线。“我后面都是志愿者和村民，这个水枪阵地不能丢！”邓江露暗暗告诉自己。“火势太大了，往后退……”现场不断有人大喊，但邓江露硬是耐着高温炙烤，坚守阵地直到第二天早晨，有效阻止了火势蔓延。

陈禹带领的机动支队的核心任务是铺设远程供水水带，保障全区域灭火不间断供水。“570公斤的远程供水水带，在城区用车辆就可完成铺设，但在山火现场几乎全靠人力扛上去。”陈禹回忆，由于山路崎岖，不时有消防员踩空摔倒；加之山路太窄，只能人挤人地往上走，根本没有空余位置让后面人补位，大家摔倒了就再站起来，举不动了也咬紧牙关坚持往上抬。

“我们消防员在前面灭火，后面有无数志愿者为我们运送物资、提供支持。”何山说，运送物资的摩托车在灭火现场来回穿梭，昼夜不停。

“山火不灭，一步不退！”这是广大消防员的共同心声。他们不畏艰险、冲锋在前，连续多昼夜遂行灭火任务。重庆市消防救援总队共出动2396名消防救援人员，云南省森林消防总队、四川省森林消防总队、应急管理部南方航空护林总站、甘肃省森林消防总队陇南支队共派出1000余名消防救援人员驰援重庆，汇聚起共抗火魔的强大力量。8月26日，重庆森林火灾各处明火被全部扑灭，无人员伤亡和重要设施损失。

洪灾救援，不放弃一丝希望

本报记者 亓玉昆

山洪裹挟着泥沙向山下袭来，洪水像猛兽一样，咆哮着涌向沿途村庄……8月17日22时许，受强对流天气影响，青海省西宁市大通回族土族自治县遭遇罕见的强降雨，青山乡沙岱河河流改道漫溢，瞬间引发山洪灾害，人民群众生命财产安全受到严重威胁。

时间就是生命！大通县解放南路消防站5辆消防车26名消防救援人员迅速赶往现场紧急救援。漆黑的深夜，齐腰的洪水，肆虐的狂风，车辆无法通行，26名先遣队员蹚着水，分两组徒步前往青山灾区，沿途搜救、转移、疏散被困群众。

山洪导致房屋损毁、道路塌方，多处道路交通中断，暴雨仍在持续。救援形势严峻，青海省消防救援总队梯次调集共计107台消防车、604名指战员奔赴现场。甘肃省消防救援总队紧急调派指战员进行跨省增援。公安、医疗等救援力量及洪涝、地质等领域灾害事故处置的专家陆续到场。

消防救援人员按照“不漏一户、不漏一人”的原则，使用人工搜索、仪器搜索、搜救犬搜索等方式开展搜救，一步挨着一步寻，一家挨着一家查，沿河道两侧开展拉网式排查。

“从救援当天起，给我们送饼子、面包等食物的群众络绎不绝，但大家总是匆匆垫了几口就继续去搜救。”消防员袁复祥说，生命至上，我们不放弃任何一丝希望，只想抓紧每一分每一秒搜救出更多群众，帮他们渡过难关。

此次救援中，消防救援队伍成功疏散转移遇险群众480名，累计排查民房752间，摸排河道187公里，清理淤泥2876立方米，搜索滩涂农田62.3万平方米。

山洪过后，受灾群众被集中安置在过渡安置点。在过渡安置点用火用电的过程中可能存在一些消防隐患，为确保安全，10名被临时抽调的防火监督业务骨干，每天要24小时不间断巡查，检查建筑疏散通道、灭火器材、用火用电等情况，及时消除动态火灾风险。同时，他们还每天讲解日常火灾防范、灭火器使用方法等知识，全面提升受灾群众火灾防控意识。

如今，大型机械、重建力量已陆续进驻，开启重建。截至目前，仍有50多名消防救援人员坚守一线，帮助这片绿水青山重新恢复活力，助力实现灾后“零火情”，让受灾群众安心、安全地重建和回归家园。

逆火而行，生死奋战90小时

本报记者 张天培

6月8日12时41分，中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部的裂解乙烯中间罐区乙烯泵发生故障，导致大量液态乙烯泄漏并遭遇静电火花，引发爆燃。

50米高的烈焰浓烟直冲云霄，蔓延的火势将200米内的草地烧焦。火焰猛烈燃烧的爆裂声、高压气体泄漏的呼啸声、撕裂金属的轰鸣声夹杂在一起，伴随着强烈热辐射和浓烈刺激气味……如果处置不当，将引起整个乙烯装置的连锁爆炸，后果不堪设想。

险情就是命令！广东省消防救援总队启动重特大化工灾害事故Ⅰ级响应。12时53分，茂名消防支队作为先遣力量迅速调集32辆消防车、253名消防救援人员开展救援。

一系列指挥命令在第一时间发出：必须保证人民群众生命安全，迅速组织疏散周边群众；详细了解现场状况，全力控制火势蔓延；协调应急、公安、环保等部门，立即启动应急预案和联动机制……

现场指挥部果断作出部署——人工关阀断料。所有人都清楚，在如此危险的条件下关阀，是一场生死考验。

仝传龙、杨涛、杨炳3名消防员临危请命，深入事故罐区管廊平台、罐底和罐顶实施关阀。“我们3个人组成一个临时小组，跟随技术人员进去关阀。但当时我们不知道阀门具体位置，不知道里面的气罐何时可能爆炸，也不知道关阀后会引起什么样的反应。”杨涛回忆。

由于戴着空气呼吸器无法交流，杨涛只能依靠简单的手势与队友沟通。穿过交错的管线，攀过窄窄的铁梯，爬上三四米高的平台，热浪从防护服和头盔缝隙涌入，管道泄漏的“嗞嗞”声仿佛也在不断地催促……杨涛在心里默念：必须速战速决！

戴着双层手套，握着专用扳手，伴随着沉重的呼吸，杨涛3人跟着技术人员在危机重重的现场穿梭，先后5次深入事故罐区管廊平台、罐底和罐顶实施关阀。历经6小时奋战，3人终于手动关闭26个储罐的134个阀门，确保罐区30条管线安全。最终，6月12日9时30分，经检测各项指标恢复正常，队员们在确保无复燃复爆危险后移交现场。

在这场战役中，广东省消防救援总队救援人员连续奋战90小时，确保了次生灾害零发生、救援人员零伤亡。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 19 版）