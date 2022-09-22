黑龙江新增本土确诊病例7例 新增本土无症状感染者109例

据黑龙江省卫健委网站消息，9月21日0-24时，黑龙江省新增本土确诊病例7例，哈尔滨市4例(均在香坊区)，均为集中隔离发现；佳木斯市3例(均在向阳区)，其中集中隔离发现1例、居家隔离医学观察发现2例。新增本土无症状感染者109例，佳木斯市74例(向阳区46例、前进区18例、郊区8例、东风区2例)，其中集中隔离发现45例、居家隔离医学观察发现27例、高风险区筛查发现1例、中风险区筛查发现1例；黑河市32例(均在爱辉区)，其中社区筛查发现25例、集中隔离发现7例；哈尔滨市2例(均在香坊区)，均为集中隔离发现；大庆市1例(在龙凤区)，为集中隔离发现。新增境外输入确诊病例1例(哈尔滨市报告)，新增境外输入无症状感染者3例(哈尔滨市报告)。当日治愈出院本土确诊病例7例(均在大庆市)，解除医学观察本土无症状感染者110例(其中大庆市99例，绥化市10例，黑河市1例)；当日治愈出院境外输入确诊病例2例，解除医学观察境外输入无症状感染者1例。

截至9月21日24时，全省现有本土确诊病例29例，本土无症状感染者620例；全省现有境外输入确诊病例22例，境外输入无症状感染者26例。