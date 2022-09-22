福建福州鼓楼区“长者食堂·学堂”实现社区全覆盖

在福建省福州市鼓楼区，到社区的长者食堂“约饭”、到长者学堂“共学”、相约投身于社区“共建”，成为近来不少鼓楼老人追赶的“新潮流”。

为了把贯彻《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》落到实处，福建省福州市鼓楼区聚焦“办得起、办得好、办得久”，启动关于建设“长者食堂·学堂”的一系列探索。今年，该区通过新建一批、提升一批，建成72家长者食堂·学堂，实现69个社区全覆盖，惠及全区60岁以上老人达13.5万人。

为办好“食”事立标准

中午时分，临近饭点，家住鼓楼区东街街道军门社区的陈淑英老人招呼着老邻居们下楼，步行几分钟，来到位于织缎巷的社区长者食堂用餐。配餐员细心周到地安排他们取餐就餐，几人享受着美食，相谈甚欢，上演了一出温馨的“老友记”。“菜品荤素搭配、营养健康，照顾老年人口味，这样暖胃暖心的长者食堂办得好啊！”她说。

为老年人提供一餐一饭，乍看之下是件小事，鼓楼区却将“放管服”理念贯穿始终，不断汇聚政府、企业和其他社会力量，把“小事”办好、办优：选聘一批“食品安全专管员”，为食品安全保驾护航；推出“干部每日陪餐制度”，让老人就餐更有“家”的氛围；打造融长者食堂与预制菜生产、销售、加工一体的“社区店”新模式。吃得开心又放心，十元的午餐也能成就一段幸福“食光”。

鼓楼区长者食堂为何能办出特色？“首先要立标准，要不断探索总结集餐饮、场地、学习于一体的建设标准、管理标准与考核标准。”鼓楼区委书记黄建新介绍说，“与此同时，我们还要优选场所，聚焦老年人居住的集中程度，让长者食堂的服务半径不超过700米。”

“食堂”变“学堂”，让学习成习惯

以长者食堂为抓手，鼓楼区还创新打造“长者食堂·学堂”养老服务品牌，餐桌变课桌，不断丰富老年人精神生活。

在温泉街道汤边社区的长者食堂·学堂，一场抖音教学课吸引了不少老人参加。“运镜”“推拉摇移”“垂直内容”，一个个新奇的词语没有“劝退”他们，反而激发了他们学习的积极性。“老师比我家人还耐心”，“今天回去就要注册一个抖音账号，网名我都想好了，就是我的微信名”。老人们意犹未尽，课后还围着老师请教。

这间小屋常常上演“魔术”：饭点一过，撤下餐具，清洁桌面，食堂摇身一变成学堂，学习慢慢从乐趣变习惯。

“上次我参加一堂书法课，写了一个‘寿’字，得到老师夸奖，还奖励我宣纸，别提有多开心了。”家住鼓东街道中山社区的陈珠妹老人，常常主动邀请姐妹们一起报名参加长者学堂活动。“通过这些活动，我也认识了不少新朋友，生活也变得更加丰富多彩了。”

得益于不拘一格的办学方式，鼓楼区的长者学堂也在不断升级，功能不断完善。

将学堂向线上延伸。引入老年大学资源，开设“空中课堂”。老年人扫码进入，指尖畅享养生、理财等精品课程，“线上+线下”相结合的学习模式受到更多老年人的欢迎。

将学堂向社区延伸。不少社区立足于特色资源，拓展活动形式。位于闽越王城遗址所在地的中山社区，采用“室内课堂+户外研学”的教学模式，邀请冶山斈社社长陈元春带领老人们开展古迹游学活动。

将学堂向儿童延伸。许多老年人要帮儿女照看小孩，没有时间参加活动，华大街道屏山社区针对这一情况，想方设法开展老少皆宜的活动，实现老少同乐。“刚刚过去的这个暑期，我们举办夏令营，服务好一老一小，也给双职工家庭减轻了很多负担。”屏山社区党委书记陈明凤说。

为共建社区凝聚银发力量

以长者食堂·学堂为突破点，将老人们领进社区，引导他们参与社区事务，实现老年人老有所为的同时，也增强了社区凝聚力，提升基层治理水平。

近日，屏山社区举办游园活动。一大早，韩燕琳老人就来到社区长者食堂·学堂帮忙和面，准备制作糕点的食材。她今年65岁，是屏山社区“微老志愿者服务队”的队员，一直积极投身于社区志愿服务工作。“我是被社区居委会年轻人的干劲感动的！他们晚上经常加班，对我们老年人也很热心，办了这么好的食堂和学堂，还购置设备为我们免费体检，让我们感受到温暖。”韩燕琳说道。疫情防控、人口普查、组织活动，韩燕琳只要有时间都会尽力参与。

这天，家住中山社区的林瑞榕老人，突然看到一栋楼的水管爆裂，自来水不断涌出，马上想到小区正在进行景观改造，可以请施工人员帮忙解决这个问题。顾不上告诉社区工作人员，她忙前忙后协调好了修理水管的事。“阿姨在我们社区生活了50多年，一直是大家眼中热心肠的‘老大姐’。”中山社区党委书记黄斌拉着老人的手表示感谢。

长者食堂·学堂建设硕果累累，鼓楼区的探索与实践仍在继续。“我们要坚持党政主导，并积极发挥市场主体作用。”黄建新表示，“同时继续完善提升四个方面工作：促进‘网格化’升级，构建城区一刻钟居家养老服务圈；优化‘标准化’体系，完善提升三位一体的运营标准；落实‘精细化’服务，既提供食养又提供医养；发动‘社会化’参与，引导企业和机构积极参与。我们要进一步提升长者食堂·学堂的品质，共同守护最美夕阳红。”