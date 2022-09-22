北极狼克隆出来了 猛犸象可克隆吗

9月19日，世界首例体细胞克隆北极狼迎来自己的“百日宴”。经过保育人员100天的精心照顾，它体态特征明显、健康状态良好。今年6月10日，世界首例体细胞克隆北极狼在北京呱呱坠地。

世界首例克隆北极狼诞生，意味着在生命领域，克隆技术又一次尝试成功，意义重大。除了重复克隆可以诞生新生命的技术之外，其最大的意义就在于，如果对已经灭绝和濒危动物进行挽救，或许可以进一步恢复它们的种群，增加生物多样性，并重建生态平衡。

北极狼早已是稀有物种，主要分布在北极地区，包括加拿大北部和格陵兰北部。北极狼是灰狼唯一在其原始分布地的亚种，在它们的天然栖息地遇到人类的机会不大。尽管如此，也会遭到人们的猎杀，每年至少有200只北极狼被捕猎。而且，由于气候变暖等原因，它们的栖息地也在缩小，现在全球仅存约10000只北极狼，因此北极狼目前已被列入世界自然保护联盟（IUCN）的濒危物种红色名录。

一些人认为，既然克隆技术能成功克隆北极狼，理论上也意味着可以克隆猛犸象，因为它们都是30万年前冰河时期的幸存者。然而，克隆是有条件限制的，除了技术路线外，最大的一个现实问题是，如果能克隆灭绝的动物，如猛犸象，那么克隆出来后如何生存？克隆出来的灭绝动物如果没有类似过去的生存环境，它们就无法在野外生存，最大的可能也只能是圈养。这意味着它们的价值仅限于成为科学研究的对象，不具有恢复种群和重建生物多样性的可能。

即便是克隆出北极狼，能否放归野外并起到恢复种群的功能，也需要继续研究和观察。自1996年7月5日第一只克隆羊多利诞生以来，20多年间，各国科学家先后克隆了牛、鼠、猫、狗、兔、鼬、骆驼和猴等动物。在对这些克隆动物的研究中发现，有些动物能通过自然生殖的方式孕育下一代，有些则不能。

迄今能得到证实的是，多利曾与一只威尔士山羊交配，产下4只羊羔，后来这4只绵羊长到近10岁，但由于没有更多的科学价值，研究人员对其实施了安乐死。2005年4月24日，韩国秀岩生命研究院克隆了世界上第一只狗，被命名为史努比，系阿富汗猎犬(公犬)。史努比在首尔大学生活期间与另外一只母犬共同繁育了10只幼犬。目前，史努比的后代仍在健康生存。其他克隆动物是否通过自然方式孕育了后代，尚未报道，这说明，克隆可能只是对特殊动物有意义。

此外，尽管克隆是一种繁衍生命的方式，但与两性自然繁殖有差异。现在克隆的北极狼沿袭的是克隆多利的方式。克隆北极狼的供体细胞来自哈尔滨极地公园引进的一只野生北极狼的皮肤体细胞，卵母细胞来自于一只发情期母犬。科研人员将卵母细胞进行脱卵丘和去核处理，再将皮肤细胞注射到去核卵母细胞的卵周隙，体细胞核与去核的卵母细胞重新构建成新的胚胎，之后将胚胎植入代孕母体比格犬子宫进行孕育，最后获得克隆的北极狼。

克隆这种方式可以为生命研究提供较好的模式和对象，但是克隆动物能否在自然中像野生种群那样生活并产生种群，还有待实践检验。因此，从现有的各种条件来看，克隆例如猛犸象这样已经灭绝的动物可能性极小。