北京拟增923家医保定点医药机构

日前，市医保局公示了923家新增医保定点医药机构名单，其中包括169家医疗机构和754家零售药店。据悉，新增定点医药机构名单公示时间为9月19日至9月26日。这意味着，北京医保参保人员在定点零售药店购药将更加方便。

北京青年报记者查看公示名单发现，此次新增的923家医保定点，754家零售药店占据大头，为总数的81.7%。其中东城区包括北京白塔寺药店东单医药有限公司等48家；朝阳区包括北京定福庄金象大药房有限责任公司等116家等。

据了解，去年11月，市医保局印发了《北京市零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，明确符合条件的零售药店可以通过申请签订医保协议，纳入医保定点管理的基本条件和流程。在零售药店申请纳入医保定点的条件中，提出医保定点药店应按照医保药品目录要求，严格执行医保药品目录，以提高医保基金使用效率。该办法已于今年1月1日起正式执行，保证了医保资金安全，促进零售药店定点管理的规范化、法治化。

据统计，截至今年4月，本市共有642家医保定点零售药店。此次新增754家后，全市医保定点零售药店总数将达到1396家，这也将使医保参保人员在定点零售药店购药更加方便。而上述调整与9月1日起北京医保个人账户定向使用的新政策不无关系。

北青报记者了解到，自今年9月1日起，本市参保人员在定点零售药店购买医保目录内药品所发生的个人自付的费用或者购买医保目录外药品、医疗器械、医用耗材所发生的由个人负担的费用，都可以持社保卡使用个人账户进行支付。在定点药店购药时，若为持外配处方购药的情况，参保人员须出示社保卡和定点医疗机构开具的外配处方。

购药时，定点零售药店将读取参保人员社保卡，通过医保信息系统下载外配处方信息进行医保分解。需个人支付的部分，将优先通过个人账户支付，不足部分由现金、银行卡、支付宝或微信等方式补足。参保人员在定点药店自主购买药品、医疗器械、医用耗材发生的费用，则不纳入基本医疗保险支付范围，相关费用可持社保卡使用本人个人账户进行支付，不足部分也可由现金、银行卡、支付宝或微信等方式补足。