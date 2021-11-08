不要食用霉变坚果！关于霉菌危害，这些风险不可不知

人民网北京11月8日电 （记者孙红丽）“坚果富含蛋白质、不饱和脂肪酸等，深受消费者喜爱，但在潮湿环境下，易吸收空气中的水分，受霉菌污染。”近日，贵州省市场监管局发布风险提示，食用之前，如发现坚果表面有丝状、绒毛状物质，或较为明显的霉斑，请不要食用。咀嚼时，若发现有苦味、霉味或辛辣味，尽快吐出来并及时漱口。

坚果是指具有坚硬外壳的木本类植物的籽粒，包括核桃、板栗、杏核、扁桃核、山核桃、开心果、香榧、夏威夷果、松籽等。

霉菌是丝状真菌的俗称，也就是“发霉的真菌”。它们往往能形成分枝繁茂的菌丝体，特别是在潮湿而温暖的地方，长出一些肉眼可见的绒毛状、絮状或蜘蛛网状的菌落物质。霉菌的家族庞大、种类繁多，现已发现的就有超过4.5万种。大多数霉菌对人类很不友好，可以引起食物的霉败、变质或产生毒素，危害人体健康。

贵州省市场监管局提示，食物发霉后，哪怕去掉发霉的部分，仍然不能食用，因为霉菌细胞用肉眼无法看见。平常看到的霉斑，其实是霉菌大量繁殖后产生的霉菌菌落，而霉变食物的未发霉部位。往往有肉眼不可见的霉菌和霉菌毒素。因此，食物一旦发霉要及时丢掉，千万不要有侥幸心理，当心引起食物中毒。坚果尤其如此。

坚果受霉菌污染有何风险？贵州省市场监管局指出，按照《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB19300-2014)，烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品中霉菌不能超过25CFU/g。如果检出坚果霉菌超过标准限值，可能意味着其食用价值降低，甚至不能食用。霉菌污染的坚果是否会对人体健康造成危害，取决于霉菌是否代谢产生已知的、毒性明确的真菌毒素。如黄曲霉代谢产生黄曲霉毒素等，而黄曲霉毒素是强致癌物质之一，大量摄入时会引发急性中毒。

贵州省市场监管局提示，防范坚果霉菌污染危害，要细心选购。选择正规场所，购买正规企业生产的产品，避免购买过期食品。尽量购买密封包装的坚果，按需购买。购买散装坚果时，要注意坚果外形和果实形态，挑选果实饱满、颗粒均匀、无霉斑、无虫蛀痕迹的坚果。

另外，要合理储存，不食用霉变坚果。最好现吃现买，坚果开袋后尽快食用。如果吃不完，应密封保存并置于阴凉干燥处。