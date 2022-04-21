局部腐烂的苹果还能吃吗？不建议再食用

苹果的营养价值很高，含有多种营养素，比如矿物质、维生素等。

生活中很多人看到局部腐烂的苹果，本着“不浪费食物”的原则，削掉变质部分继续食用，以为这样就没有风险。

“其实这时候的苹果已经变成'毒苹果'了。”陕西疾控中心微信公众号今日发文提醒，“烂苹果”应立即丢掉，没腐烂的部分也不建议再食用。日常买水果不要贪多，按需购买，多吃新鲜的水果。

陕西疾控部门表示，苹果局部发生腐败变质就会产生并积累很多真菌毒素，并且这些毒素会不同程度地存在于腐烂部位的周围组织中。中国预防医学科学院的调查显示，发生霉变苹果的其他外观正常部位的展青霉素含量是霉变部分的10%~50%，所以即使外表看上去仍旧正常的果肉其实已经含有大量的有害物质。

陕西疾控部门提示，展青霉素是霉烂苹果上主要的污染毒素。展青霉素又称棒曲霉毒素、珊瑚青霉毒素，首先在霉烂苹果和苹果汁中发现，对人体的危害很大，导致神经呼吸和泌尿等系统的损害，使人神经麻痹、肺水肿、肾功能衰竭，并有致癌性。（记者孙红丽）

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