李六亿：守护生命的“感控人”

李六亿（右一）为医务人员进行感染防控培训。北京大学医学部供图

2020年伊始，新冠肺炎疫情突如其来，广大医务人员白衣为甲、逆行出征，成为抗击疫情的“白衣战士”。在抗疫一线，还有这样一支专业队伍，他们以保障患者和医务人员生命健康安全为己任，被称为医务人员的“守护者”——他们就是感控人员。

感控人员，是医疗机构内从事感染预防与控制工作的专业人员，是监督指导各项感控措施落实到位的关键。若是感控工作不力，不仅会导致医务人员感染，削弱医疗救治力量，还会加剧患者感染风险。

感染控制专家、北京大学第一医院感染管理-疾病预防控制处处长李六亿是一位感控战线的“老兵”。

你们守护患者 我们保护你们

2020年1月21日8时30分，北京大学第一医院感控处办公室的电话铃声响起。这通来电吹响了战斗的号角，作为感控人员的李六亿立即进入“战备状态”。疫情就是命令，时间就是生命。当日14时李六亿抵达武汉，她的目标是：打胜仗、零感染。

回忆起初到武汉的情景，李六亿感慨万千。“虽然患者基本都戴着口罩，但佩戴方式大多不正确。”发现漏洞马上补，李六亿不仅帮助医院改进建筑布局、做好医患分流、理顺防护流程等，还帮助医院联系调配防护物资。

支援湖北医疗队员都要经过严格的感染防控培训。驻地酒店、医院的楼间……只要有空地，都是李六亿团队的培训场所。

有时候，医疗队晚上抵达，第二天就要进病房，李六亿就利用晚上的时间进行培训。最多的时候她一天进行五六场培训，忙碌的工作常常让她错过饭点，但医疗队员的培训一次也没落过。

每一天都像是在考场上

方舱医院在救治新冠病毒感染者中发挥着至关重要的作用。“方舱医院首次应用于传染病防治领域，是个新鲜事物。”李六亿介绍，方舱医院起到将治疗关口前移，隔断传染源和早期分诊治疗的作用。

武汉客厅、洪山体育馆、武汉国际会展中心等三家最早被改建成的方舱医院，几乎都在启动改建后48小时内投入使用。不同的场馆，建筑布局、条件设施等都不同，李六亿和同行们设计出“一馆一案”，保障每个方舱医院都能有呼吸道传染病感控基本的“三区两通道”。

雷神山医院采取“边建设、边验收、边培训、边收治”的模式。为了保障医院感控达标，李六亿多次查看现场，帮助制定感控策略。“每一天都像是在考场上。每到一地，各种疑问和难题扑面而来。”为了答好每张“考卷”，李六亿一直在与时间赛跑。

病区启用的前一天，一位焦急的护士长刚见到李六亿，就一口气问了一连串问题，从病区设置、患者安排，到保障医务人员不感染。“不要急，咱们一个一个解决。”李六亿说。当梳理完最后一个问题时，护士长的脸上露出了笑容。

春风和畅，万物复苏。2020年4月8日武汉“解封”。李六亿告别奋战了82天的湖北武汉，马不停蹄奔赴绥芬河，后又转战舒兰……她在抗疫一线持续奋战了136天后才返回北京。

让更多人投入到专业感控工作中

感染管理是医院的防控底线，防患于未然是感控的首要任务和核心理念。说到感控，大家所熟悉的戴口罩穿防护服，其实只是最基础的部分。李六亿说，感控不仅仅是手卫生，也不仅仅是防护用品，医院感染管理是一个复杂的系统工程，涉及诸多专业、学科、人群。

“我国的医院感染控制工作相较临床其他学科而言起步晚，经过多年努力，我国医院感染控制与管理在组织建设、法律法规体系建设、科研水平、学科发展等方面都取得了长足进步，取得了突出成绩，但与国际先进水平相比，仍存在差距。”李六亿说。

“希望医学院校能设置医院感染管理专业，开设相关必修课程，特别是对基层医务人员加强感染防控方面的知识技能培训。”李六亿认为，在现代医学高速发展的新形势下，每位医务工作者都应是科学感控的实践者，只有掌握了科学的感染性疾病诊疗和防控知识，才能保障医疗质量，维护患者安全。

感染防控，任重道远。李六亿的感控工作仍在继续，她带着对医院感控工作的热情、对疫情防控的责任、对同事的牵挂、对家人的思念，一直奋战着。“我要为患者和战友撑起‘安全伞’，筑牢医院感控防线。”李六亿说。

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