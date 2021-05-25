喝纯净水会导致软骨病吗？预防骨质疏松从改变这些生活方式开始



制图：孙红丽

编者按：骨质疏松是指骨骼在显微镜下呈蜂窝状，与正常健康骨骼相比，骨质孔隙大，骨骼密度和骨量出现下降，以致骨的脆性增高及骨折危险性增加的一种全身性骨病。有流言称，喝纯净水会导致骨质疏松、软骨病等。真相是，饮用纯净水不会导致骨质疏松、软骨病。另外，骨质疏松的发生发展常常无声无息，预防要从改变这些生活方式开始……

饮用纯净水不会导致骨质疏松、软骨病

有流言称，纯净水中缺乏滋养人体的“生命离子”，常喝这种水会导致离子流失，造成体液越来越酸，并导致骨质疏松、软骨病等。

真相：饮用纯净水不会导致骨质疏松、软骨病。

纯净水是用反渗透或蒸馏的方式制备的、去除绝大多数杂质的水。经过处理后，纯净水中钙、镁、钾、钠等人体必需的矿物元素显著减少，但并非不含任何微量元素。

人体体液正常的pH值在7.35到7.45之间，尽管机体在不断产生和摄取酸碱度不同的物质，但是体液的pH值并不会发生明显变化。纯净水属中性或弱酸性，经过人体胃液调和、肠道吸收，并不会改变脏器或其他组织的pH值。因此，对人体来说，喝纯净水并不会让体液“越来越酸”。

饮用纯净水也不会导致骨质疏松和软骨病。一个60公斤重的成年人，其体液重量约为36-42公斤，而他一天的饮水量通常不超过2升。这样的饮水量对其体内的钙离子浓度没有影响，因为导致人体钙流失的主要因素是年龄、激素水平和膳食摄入等。

此外，软骨病的发病原因为维生素D摄入不足、体内钙含量过低、日光照射不足等。人体摄入钙、镁等元素的主要途径是日常饮食，而非饮水。

预防骨质疏松，这几点请记住！

骨质疏松的发生发展常常无声无息，多数情况下只有当发生骨折后才引起大家的注意。殊不知，此时，它已对人的脊柱、髋部和腕部构成了巨大的威胁，严重时，一个轻微动作或碰撞也会导致身体重要骨骼发生骨折，可能仅仅是抱一下孩子、轻微碰到家具、甚至打个呼噜……

补充钙元素

摄入足够量的钙剂，帮助构建强健骨骼，保持日后骨骼健康。当绿色蔬菜和其他食物含钙量较少时，应在一日三餐中多吃含钙量高的食物，如牛奶、奶制品、虾皮、虾米、鱼（特别是海鱼）、动物骨、芝麻酱、豆类及其制品、蛋类等。同时，根据需要补充适量的钙剂，以满足骨骼需要。若您需要摄入钙剂，请在医生的指导下选择适合您的钙剂。

适量补充维生素D

机体要在维生素D的帮助下才能很好地吸收钙。食用富含维生素D的食品，比如鸡蛋黄、肝脏、强化奶以及鲭鱼、大马哈鱼、金枪鱼之类的鱼脂肪；在做好防晒的同时，让皮肤多接触阳光，这样可使机体自动产生更多的维生素D，尽量不用如遮光布或遮阳板等遮阳物。繁忙的现代社会，不少人饮食营养不均衡，户外活动减少，都需要额外补充维生素D。请在医生的帮助下，通过血液检查，了解自己是否缺乏维生素D。

注意其他维生素、矿物质水平与合理营养

均衡的饮食离不开益于健康的水果和蔬菜。超高含量的蛋白质、盐（钠）或咖啡因会引发体骨流失，您需要摄入一定量的钙以帮助机体保持骨骼健康。

加强锻炼

活动筋骨强健骨骼。对于那些喜欢长期卧床或不爱锻炼的人，患骨质疏松的风险会比正常人高。所以，每周需要锻炼至少2.5小时，若能坚持每周锻炼150分钟会更好。尝试让自己每天都拿出些闲暇时间进行锻炼。

戒烟与限酒

请不要吸烟或过度饮酒。

预防跌倒

许多人跌倒后都会出现不同程度的骨损伤，所以预防跌倒很重要。（综合中国疾控中心慢病中心 北京市科学技术协会）