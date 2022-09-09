进返京人员抵京后开展3天2检

9月8日，北京市第395场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，9月8日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者10例，均为隔离观察人员。当前，国内本土疫情呈现多点散发、多地频发态势，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制安排部署做好中秋国庆期间首都疫情防控工作，其中特别强调，进返京人员抵京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，开展“3天2检”（抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、抵京72小时内完成第二次核酸检测）。

抵京7日内不聚会

开展“3天2检”

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组、首都严格进京管理联防联控协调机制安排部署做好中秋国庆期间首都疫情防控工作，要求从严从紧抓好首都疫情防控工作，认真执行国家第九版防控方案，坚持当前行之有效的防疫措施，织密织严首都疫情防控网，最大限度防范疫情输入，最大程度实现早发现早处置，让市民群众度过一个健康、欢乐、平安的中秋、国庆假期。

徐和建表示，本市要严格入境和进返京管理。加强机场口岸防疫管理，严格落实入境人员和高风险岗位工作人员全流程闭环管理要求。7天内出现本土疫情的县（市、区、旗）人员严格限制进返京，已抵京的分类落实隔离观察、健康监测、核酸检测等措施，居家期间不外出。其他人员持48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码正常进返京，在抵京后以及出现涉疫风险、疑似症状时，都要第一时间通过电话、微信等方式主动向社区（村）、酒店或单位报告，本人及同住人员配合做好排查管理、健康监测。

“这里需要特别提示的是，近期本市发生的多起疫情中，个别进返京人员抵京后不顾防疫倡导和要求，聚餐会友、逛街购物或参加聚集性活动，造成续发病例，大大增加防疫难度。”徐和建说，“因此，我们特别强调，进返京人员抵京后7天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，开展3天2检（抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、抵京72小时内完成第二次核酸检测），涉疫风险人员配合落实居家（店）健康监测等防疫措施。”

倡导就地过节

减少出京活动

徐和建表示，倡导就地过节。在京党政机关、国有企事业单位人员带头执行，除重要公务活动需要外原则上不出京，确需出京的严格审批管理。提倡市民群众减少出京活动，确需出京的，要防范旅途疫情风险，全程规范佩戴口罩，做好个人防护，不前往有疫情的县（市、区、旗）。如途中出现涉疫风险，就地配合落实防疫措施，暂缓进返京。丰富市民群众假期文化生活，全市各类公园、景区、景点和图书馆、博物馆、美术馆等做好假期安排，请广大市民朋友提前预约、错时参观、错峰游览。

严格常态化核酸筛查和扫码查验。严格落实快递、外卖、冷链、医疗机构等重点行业、重点场所、重点区域人群常态化核酸筛查，确保“应检尽检”。进入党政机关、企事业单位、公共场所及社区（村），乘坐公共交通工具，严格扫码、测温、查验72小时内核酸阴性证明。各小区（村）加强卡口管理，严格落实查验要求。在京单位履行防疫责任，职工假期返岗前48小时内应进行1次核酸检测，检测阴性结果未出之前或有疑似症状的暂缓返岗。

持续抓好校园疫情防控。徐和建表示，近日，北京化工大学昌平校区、中央民族大学附属中学接连发生输入疫情，再次警示我们校园防疫工作不能有丝毫松懈。学校要严格落实秋季开学返校疫情防控方案，坚持日调度、零报告制度，强化返校前远端管理，做好途中防疫指导，严格返校后健康管理，织牢校园防控网。师生返校后7日内按规定进行核酸检测，减少流动，不参加线下聚集性活动，出现“北京健康宝”弹窗或疑似症状的，要第一时间向学校报告。“接诉即办”进校园，解决好学生学习生活中的困难，及时满足就医等需求。倡导高校学生本地过节，中秋国庆期间要安排好学生假期生活，在确保防疫安全的前提下组织开展丰富多彩的文体活动。

扩大24小时

核酸检测点覆盖面

徐和建表示，要做好防疫服务保障。完善15分钟核酸“采样圈”布局，扩大24小时核酸检测点覆盖面，提高采样检测时效，方便群众就近就便检测。备足公交、地铁等公共交通运力，做好假期保供稳价工作。关心关爱疾控、医护、公安、社区等防疫一线人员，合理安排轮换，做好服务保障和生活关怀。发挥“北京12345”微信公众号、12345市民服务热线作用，畅通反映问题的渠道，对涉疫诉求“接诉即办”。

此外，压实疫情防控“四方责任”。各行业主管部门坚持“管行业必须管防疫、管业务必须管防疫”，加强日常检查指导，发现问题及时督促整改。在京单位严格落实防疫主体责任，动态完善人员台账，强化内部管理，抓实抓细各项防疫措施。各区对属地疫情防控工作负总责，统筹各方资源力量，确保各项防疫措施落实落位。个人要当好自身健康管理第一责任人，主动报告个人涉疫情况，自觉履行核酸检测、扫码查验等防疫义务。对于违反首都防疫政策，造成不良后果的，依法追究责任并通报曝光。

加强值班值守和应急处置。坚持干部在岗、群众过节，全市各级疫情防控体系始终保持高效运行，市区两级应急处置机制24小时运转，出现病例或涉疫风险的，第一时间调度处置，以快制快，以最快速度切断传播链条。对于防疫工作中不作为、慢作为、乱作为等问题，加强监督执纪，严肃追责问责。