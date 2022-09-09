确保节日前后不发生本土规模性疫情——国务院联防联控机制回应防疫关切

近期，周边国家疫情持续发酵，国内部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。节日期间如何避免出现规模性疫情？重点场所如何精准做好防控？国务院联防联控机制8日举行新闻发布会，回应社会关注的问题。

严格落实第九版防控方案和“九不准”要求

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，近期，周边国家疫情持续发酵，我国外防输入压力明显增大。9月以来，全国29个省份报告了新增本土感染者，部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。

“前期疫情较重的重点省份取得疫情防控的阶段性成效，个别省份的部分地市疫情仍在发展中。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说，随着暑期结束，大量旅游人员由外地返回，尤其是高校学生集中返校，增加了国内疫情传播和跨地区扩散的风险。

米锋说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，力求科学精准，用最短时间、最小代价控制疫情。

与此同时，对于违反“九不准”要求、擅自层层加码的典型案例，国务院联防联控机制将予以曝光。

国家卫生健康委综合监督局二级巡视员妥佳说，将持续推进专项整治工作，做到全面收集、及时转办、全力核查、坚决整改，妥善解决违反“九不准”相关问题，切实维护人民群众的利益。

确保节日前后不发生本土规模性疫情

中秋、国庆假期临近，如何确保节日前后不发生本土规模性疫情，最大限度减少对生产生活的影响，让人民群众度过健康、平安、祥和的假期？

吴良有表示，我国将坚持科学精准从严从紧做好疫情防控，在全面落实第九版防控方案的基础上，强化优化一系列防控政策措施，包括倡导广大群众在本地过节、重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明、减少不必要的聚集性活动等。

为有效推动防控关口前移，我国将在国庆假期及前后推广“落地检”，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，为跨省流动人员提供一次核酸检测服务，跨省流动人员抵达目的地后，应积极配合当地完成“落地检”。

交通运输部应急办副主任周旻表示，经过综合研判，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。交通运输部门将统筹做好疫情防控和运输服务保障工作，全力保障旅客平安、健康、便捷出行。

周旻提示，假期出行，要选择正规合法的交通工具，进入客运场站和乘坐公共交通工具期间，全程佩戴好口罩，自觉保持社交距离，做好个人防护，配合做好体温检测、健康码查验、信息登记等工作。

持续做好重点场所、重点人群防控

“对于工作场所、学校、养老院、大型企业等机构的防控，要更加重视，这些场所一旦出现了传播，往往会比普通的社区传播形成更多的感染者。”中国疾控中心病毒学首席专家董小平说。

董小平说，对于产业园区等重点场所的防控，在当地没有疫情的情况下，可以采取比一般社区略微严格的措施；如果所在地出现了散发的感染者，就应该严格控制来访人员，加强对园区工作人员的健康监测和核酸检测；如果所在地出现了社区传播，应根据具体情况采取更为严格的措施，比如闭环生产、减产甚至暂时停产等措施。

流行病学调查显示，有的聚集性疫情可能是通过游泳馆等健身活动场所引发的。如何做好游泳馆、健身房等没有办法戴口罩的锻炼场所的防控，同时又能满足市民正常的锻炼需求？

董小平表示，一方面，场馆应进一步做好精细化的风险评估和管理，另一方面，访客也应做好个人健康监测，如到过有疫情的地区，一周内就不要去游泳馆、健身房锻炼了。

“城市疫情一旦形成，快递物流、维护维修、餐饮外卖、环卫清洁以及非闭环管理的一线工作人员，就容易形成传播风险，各地要加强健康监测和核酸、抗原检测，降低风险。”董小平说。