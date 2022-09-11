内蒙古新增本土确诊病例21例 新增本土无症状感染者32例

中新网9月11日电 据内蒙古卫健委网站消息，9月10日0—24时，内蒙古自治区报告新增本土确诊病例21例，其中赤峰市18例(含4例由无症状感染者转为确诊病例，松山区11例，均在隔离点检出；翁牛特旗7例，其中2例在社区筛查中检出，5例在隔离点检出)、锡林郭勒盟3例(均在锡林浩特市，在隔离点检出)；无症状感染者32例，其中赤峰市20例(红山区1例、松山区9例、翁牛特旗10例。其中17例在隔离点检出、1例在密切接触者筛查中检出、1例在社区筛查中检出、1例在闭环管理人员筛查中检出)、锡林郭勒盟3例(均在锡林浩特市，在隔离点检出)、巴彦淖尔市1例(在临河区，在高速路口落地核酸中检出)、阿拉善盟8例(均在策克口岸，其中1例在隔离点检出、7例在非闭环管理人员筛查中检出)。境外输入确诊病例3例，无症状感染者3例，均由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场。本土确诊病例治愈出院2例，其中锡林郭勒盟1例(在二连浩特市)、鄂尔多斯市1例(在伊金霍洛旗)，解除医学观察的本土无症状感染者2例，均在锡林郭勒盟二连浩特市。境外输入确诊病例治愈出院4例，解除医学观察的境外输入无症状感染者2例，均由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场。

截至9月10日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例303例，其中呼和浩特市5例(均为落地检出人员及密切接触者)、呼伦贝尔市7例(均在满洲里市)、赤峰市250例(红山区6例、松山区95例、翁牛特旗149例)、锡林郭勒盟40例(锡林浩特市25例、二连浩特市15例)、鄂尔多斯市1例(均在伊金霍洛旗)，本土无症状感染者362例，其中呼和浩特市1例(为落地检出人员的密切接触者)、赤峰市290例(红山区9例、松山区85例、翁牛特旗196例)、锡林郭勒盟62例(锡林浩特市35例、二连浩特市27例)、巴彦淖尔市1例(在临河区)、阿拉善盟8例(均在策克口岸)。境外输入确诊病例6例，无症状感染者5例，在呼和浩特市。以上人员均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者都在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。