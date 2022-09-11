北京新增8例本土确诊病例和2例本土无症状感染者

中新网9月11日电 据北京市卫健委官方微信消息，9月10日0时至24时，北京新增8例本土确诊病例和2例无症状感染者(9例隔离观察人员、1例发热门诊筛查发现)，无新增疑似病例；新增3例境外输入确诊病例和4例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院6例，解除医学观察的无症状感染者1例。

本土病例：

确诊病例1：现住中国传媒大学，通过发热门诊筛查发现，9月10日诊断为确诊病例。

确诊病例2至8：现住中国传媒大学，为隔离观察人员，9月10日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住北京化工大学昌平校区，为隔离观察人员，9月10日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住中国传媒大学，为隔离观察人员，9月10日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国台湾籍，9月9日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月10日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，9月6日从日本到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月10日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，9月8日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，9月10日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

今天是中秋节小长假第二天，提醒广大市民朋友，过节不忘防疫，外出不忘防护，倡导就地过节，减少跨市活动，坚持不去7日内出现本土疫情的县(市、区、旗)旅游或出差，进入公共场所配合扫码测温、查验核酸阴性证明，进入公园、景区提倡预约、错峰出行。进返京人员做好旅途中个人防护，主动向社区、单位等相关部门报备，严格遵守各项防疫规定，开展3天2检，抵京24小时内完成一次核酸检测，间隔24小时后、72小时内完成第二次核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。