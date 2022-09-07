“元宇宙里卖月饼”是炒作还是内卷？

中秋节将近，月饼市场的竞争更加激烈，且战场已经扩散到了“元宇宙”。上市公司、月饼生产基地、酒店老字号纷纷搭车“元宇宙”卖月饼。部分“数字月饼”打着“零糖零卡零脂”旗号，吸引了一批数字潮流玩家。

北京青年报记者注意到，现实世界里天价月饼近些年由于监管趋严近乎消失，但“元宇宙”里依然有不少天价月饼，在许多“元宇宙”商品交换平台上和场外交易群里，一枚数字月饼叫价高达1万元甚至数万元。专家表示，对于炒作元宇宙“天价月饼”要保持警惕，这类数字资产往往价格波动巨大，还有很多套路，投资者容易血本无归。

“区块链空气月饼”礼盒引关注

近日，一张“区块链空气月饼”礼盒图在社交圈被广泛流传。北青报记者注意到，该红色月饼礼盒上除了印有“区块链空气月饼”的名称，还标有“零糖零卡零脂”+“无饱腹感”的产品特点。在礼盒中央，印有一句“我可能被割了？”海报上的广告语则为“看着很贵，其实买的是空气”“太好了我就爱当韭菜”。礼盒图上展示盒子里面有4个月饼盒，其中一个盒子呈打开状态，里面空空如也，并没有月饼。

北青报记者了解到，这张被广泛流传的图片并不是来自“元宇宙”，该礼盒最初由微博博主“人类关怀计划”在微博发出，其在微博表示该月饼礼盒由他所在的工作室制作，没想到样品图各个群都在转，非常火爆，现在第一批货已经被抽奖预订完毕。北青报记者试图联系该博主采访，但截至发稿尚未获得回应，未能了解该礼盒的真实销售情况。

多家老字号企业试水数字月饼

当传统月饼遇到“元宇宙”和NFT会发生什么？一家有近半个世纪历史的丝绸企业，5年时间居然卖出了1000万枚月饼，“错位出圈”成了月饼界的专业级选手。今年，这家企业又打起了“元宇宙月饼”的主意，创业板上市公司万事利在今年的中秋礼盒中创新结合了限定款数字藏品，手机扫码即可获得拥有专属区块链编码的数字藏品。

今年，老字号上市企业广州酒家也玩起了数字月饼。9月1日到9月10日，广州酒家集团×@饿了么零售联合发行10000份“中国首款广式数字月饼”。一个月前，全国知名月饼生产基地——合浦月饼小镇和南国早报宣布共同打造全国首款合浦大月饼主题的“数字藏品”，并进行全国发售。7月23日，中邮文创、哈根达斯推出联名月饼冰淇淋礼盒，公众可线上拍联名月饼获数字藏品。

北青报记者注意到，月饼企业推出“购买实物产品+赠送数字月饼”的营销新方式，成为了企业打通元宇宙的跨界创新，可以吸引年轻消费群体关注传统文化，也提供了丰富多样的消费选择。

一名元宇宙玩家对北青报记者表示，很多月饼企业推出元宇宙数字月饼，其实反映了这个行业的内卷。月饼市场现在竞争激烈，刚开始拼口感，后来拼设计、拼包装，再后来拼创意。这两年，“元宇宙”火了，大家就想怎么给月饼赋予“元宇宙”的概念，或者能不能干脆到“元宇宙”里卖月饼。另外，月饼本身有社交的功能，“元宇宙”的一个核心属性便是社交属性。

二手平台最高叫价5万元一枚

北青报记者了解到，国内多个“元宇宙”数字藏品平台发行了“月饼”，包括阿里旗下鲸探、大唐数艺、元核科技、IOART数字社区、知音数藏、炼元数字艺术等平台，发行价格从几元到数百元不等。许多玩家在平台抢购月饼之后又在二手平台挂出转卖。

北青报记者注意到，现实世界中，由于监管趋严，曾经的天价月饼慢慢淡出了市场，但在近两年兴起的“元宇宙”世界里，天价“月饼”依然存在，而且即使高价也很难买到。

去年中秋节前后，淘宝推出定制NFT数字月饼活动，限量50件。这款数字月饼由于发行量稀少，再加上阿里系的大平台加持，在二手交易平台被炒到了天价。北青报记者在“X Mate”元宇宙收藏品交易平台看到，其中一款数字藏品的挂价为5万元，另一款编号为9的数字月饼的卖价为38888元。不过，该平台尚无这款数字月饼的成交记录。

一名“元宇宙”数字藏品场外交易群“经纪人”告诉北青报记者，这一款数字月饼，目前市场价在1万元以上，前几天刚刚成交了一例。“由于发行量特别少，卖的人少，即使你肯花1万元，现在也很难买到。”不过，也有玩家表示，这个数字月饼由于发行量较少且集中在少数人手里，已经处于高度控盘的状态。

北青报记者了解到，目前，阿里系数字藏品都在鲸探App中显示，但该平台目前并不支持二次交易。不过，该平台规定用户实名认证并持有藏品180天后，可以向中国大陆居民身份且已年满14周岁的用户进行转赠，受赠人如果想要再次转赠，则需要持有藏品满两年时间。目前，国内数字藏品的交易大都是通过场外交易的方式，先通过QQ、微信群撮合，最终再以“转赠”的方式完成。

警惕“元宇宙”天价月饼炒作

对于火爆的“区块链月饼”，一名区块链“元宇宙”专家对北青报记者表示，“元宇宙”本身包罗万象。传统月饼企业发行“数字月饼”，这可能是一种促销手段，也可能是企业布局“元宇宙”赛道。企业拥抱新事物只要不违反法律都是应该鼓励的。对于炒作“元宇宙”天价月饼则要保持警惕，这类数字资产往往价格波动巨大，还有很多套路，投资者容易血本无归。

专家介绍，今年4月26日，中国互联网金融协会等三部门联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》，明确提出要杜绝NFT金融化风险。把传统文化的一些符号植入元宇宙本身是一个好的思路，属于新消费的范畴，但要抵制无序炒作，引导合理预期。

文/本报记者 朱开云

统筹/池海波