疫情防控将开展跨省“落地检”

“当前，全国疫情在局部时有发生。前期疫情较重的重点省份取得疫情防控的阶段性成效，个别省份的部分地市疫情仍在发展中。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有9月8日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，随着暑期结束，大量旅游人员由外地返回，尤其是高校学生集中返校，增加了国内疫情传播和跨地区扩散的风险。

据介绍，为确保中秋、国庆前后不发生本土规模性疫情，最大限度减少对生产生活的影响，疫情防控工作将在全面落实第九版防控方案的基础上，推行“落地检”。

为什么要开展“落地检”

“今年以来我国本土疫情呈现多点散发、多地频发、局部规模性反弹的态势，国内疫情传播扩散的风险较高。”吴良有介绍，特别是暑期大量旅游人员跨省流动，加大了疫情长距离传播的风险，引发部分地区发生输入性聚集性疫情。

当前，高校学生集中返校，中秋节和国庆节临近，人员流动性、聚集性活动增多，国内疫情传播扩散的风险仍然较高。

吴良有表示，在充分借鉴前期部分省份在跨省流动人员疫情防控经验的基础上，疫情防控工作将在国庆假期及前后按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”的原则在全国推行“落地检”，即为跨省流动人员到达当地后立即提供一次核酸检测服务，执行时间为2022年9月10日起到10月31日止。这是防范输入性疫情的重要措施，将有效推动防控关口前移。

跨省人员抵达后第一时间核酸检测

为进一步强化早发现、快处置和防扩散的疫情应对能力，各地将通过科学测算流动人员数量和到达时间等，在机场、火车站、长途客车站、跨省高速公路服务区、港口、旅客服务区等地设置足够的核酸采样点，配备充足的采检人员，方便跨省流动人员抵达后第一时间开展检测。

与此同时，相关部门将加密核酸检测实验室质控质评频次，对核酸检测机构实行“红绿灯”制度，加强核酸检测机构监管，对于不同违规情形给予警告、通报批评、取消核酸检测资质，直至吊销《医疗机构执业许可证》等处罚措施，保证检测质量。

“落地检”的检查结果将及时纳入健康码，方便群众查询检测结果。各地将强化跨区域流动人员活动轨迹主动报备、开展风险区域返回人员摸排登记，主动排查风险人员。对根据协查信息和主动排查发现的风险人员，及时发出风险提示，确保做到风险人员“人数查清、人头查清、位置查清、管控状态查清”。

多举措防控疫情跨地区外溢

为确保中秋、国庆前后不发生本土规模性疫情，国家倡导广大群众本地过节，尽量减少跨地市出行，旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐交通工具，出入宾馆、酒店、旅游景区时，要查验健康码和72小时内的核酸检测阴性证明，从外省份返回的建筑工地人员要查验48小时内的核酸检测阴性证明，减少不必要的聚集性活动，非必要不举办培训、会展、文艺演出等大型聚集性活动。

“加强新冠肺炎疫情跨地区外溢风险的防控，要坚持疫情防控‘全国一盘棋’。”吴良有强调，疫情发生地要切实承担防止疫情外溢的首要责任，疫情流入地要加强风险人员排查力度，疫情发生地出现大规模的外来滞留人员时，要与目的地做到点对点稳妥转运，有风险区旅行史的人员要配合做好风险排查、隔离管控、核酸检测等工作。