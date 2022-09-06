国家卫健委全力开展四川甘孜泸定县6.8级地震卫生应急工作

人民网北京9月6日电 （记者孙红丽）据“健康中国”微信号9月6日消息，2022年9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。国家卫生健康委立即派出国家级医疗救治和防疫力量赴灾区支援，支持指导四川省全力救治伤员，统筹做好新冠肺炎疫情防控和灾后防病工作，尽最大努力保障人民群众生命安全。

地震发生后，国家紧急医学救援队(四川)、国家卫生应急移动处置中心(四川大学华西医院)和国家中医紧急医学救援队卫生应急小分队创伤、重症、神经外科、骨科、麻醉和护理，以及公共卫生等方面70多名专家第一时间赶赴灾区支援。

四川大学华西医院、四川省人民医院等多家医院迅速开通绿色通道，做好收治伤员准备。此外，重庆市、陕西省、湖南省3支国家紧急医学救援队已做好准备，根据需要随时赴灾区支援。伤员救治和卫生防疫工作正在有序开展。