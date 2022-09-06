疫情期间突遇强震如何正确避险？专家：把握“时间紧急”“危险程度”两因素

9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。在新型冠状肺炎疫情期间遇到地震，该怎样快速选择正确的避险方式？

9月5日，四川大学教授、地震预警与多灾种预警应用信息技术四川省重点实验室主任、成都高新减灾研究所所长王暾就此进行了解读。

“当两个突发事件并发时，我们需要衡量考虑基于危险程度的避险优先级和基于预警时间的紧急程度的问题。如果危险程度差不多，则需要先应对紧急程度更高的事件；如果危险程度差别较大，则先应对危险程度更高的事件。”王暾说，历数近30年发生的灾害，“黑天鹅”“灰犀牛”级巨灾虽是小概率的，仍需要深入研究其预警机制、响应预案、演练方案、化解方案、配套法规制度等。四川成都青白江区5.1级地震后，四川省应急管理厅制定了《疫情期间重特大地震应对准备重点工作方案》，而研究制定双突发或多突发事件的预警信息的对策，是应急管理工作需要进一步考虑的工作内容。

他说，当前，新冠肺炎疫情给全社会敲响了建立预警机制的警钟，我们也应当持续建立适当超出预警响应级别的响应机制，依靠技术手段支撑预警信息，通过预警机制或可帮助民众“抢出来”一些逃生和避险的宝贵时间。

疫情期间突遇强震如何正确避险？他说，疫情期间，民众需备有防疫—地震应急包，包内备有水、压缩饼干、保温毯、手电、口哨、折叠刀、卫生纸和医药包。此外，可在应急包中多备口罩和适量酒精消毒液，但要注意远离火源。发生地震时，如果民众正在居家隔离，可粗略判断一下地震的远近和强弱，再选择不同的避震方法。

他说，目前我国大部分建筑都达到了“小震不坏、中震可修、大震不倒“的抗震设防水准。因此，若发生了震级较小的地震，应该尽量保护自己不被坠落物砸伤；若遇近处震级较大的地震，应该带上防疫—地震应急包，选择室内安全地带就近躲避。同时，若民众能到达户外，需要佩戴好口罩，尽快跑到开阔地带，保持和人群的安全距离；若民众在室内避险地震，则不需要考虑防疫的事情，只需采取正常的室内避险方式即可，如保护头部，就近躲避在活命三角区，远离玻璃和悬挂物等；若预警地震烈度不是强破坏性的，则防疫优先级高，需要做好防疫措施再避险地震。