国家药监局：严防严控彩色隐形眼镜质量安全风险

人民网北京9月8日电 （记者孙红丽）9月7日，国家药监局召开规范彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治工作视频会议，要求各级药品监管部门严防严控彩色隐形眼镜质量安全风险。

会议指出，自2012年彩色平光隐形眼镜纳入医疗器械监管范围以来，药品监管部门先后部署开展了一系列专项行动，持续加强对彩色隐形眼镜的监督检查。

8月30日，国家药监局发布了《关于开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动的通知》，决定在全国范围内组织开展为期3个月的规范彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动，进一步规范彩色隐形眼镜生产经营活动，保障消费者用械安全。

国家药监局党组成员、副局长徐景和强调，彩色隐形眼镜属于具有较高风险的第三类医疗器械，按照《医疗器械监督管理条例》规定，属于需要采取特别措施严格控制管理的产品，其质量安全直接影响消费者视力健康。

徐景和要求，各级药品监管部门要把握工作重点，严防严控彩色隐形眼镜质量安全风险，保障产品全生命周期质量安全。一要严惩违法违规。坚持线下违规与线上违规一起查处，违规单位处罚和违规个人处罚一体推进，加强行刑衔接，发现涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。

二要严格规范生产经营。规范研发、生产、经营行为，规范互联网信息服务，规范网络交易服务第三方平台管理，夯实企业主体责任。

三要严格落实监管责任。完善监管对象清单，全面排查风险隐患，加强工作督导检查，注重部门协同监管，注重培育典型示范。

四要扎实推进社会共治。及时公布获批产品信息，公布注册人和生产企业名单，畅通投诉举报渠道，落实举报奖励政策，宣传普及相关知识。

五要加强监管能力建设。各级药品监管部门要狠抓能力培训，与时俱进，提高监管人员专业能力。