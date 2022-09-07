中消协发布31款洗衣液比较试验报告：总活性物含量差别较大

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）中消协近日发布31款洗衣液比较试验报告。据悉，本次比较试验的31款洗衣液样品经测试，有24款对标准污布的去污能力强于标准洗衣液，表现良好；对辣椒酱和菠菜汁这两种生活污渍的洗涤效果普遍较好；多数洗衣液样品对咖啡污渍的洗涤效果不理想，洗前需要另做处理。

另外，3款单价非常便宜的样品，经测试总活性物含量最低，各项去污能力明显较差。31款洗衣液样品pH测试结果显示，样品均为中性或弱碱性，洗涤中不会对织物造成损伤。

总活性物含量经测试差别较大

中消协于2022年上半年，对部分品牌共31款洗衣液产品开展了比较试验，测试工作委托北京市产品质量监督检验研究院完成。

本次比较试验共购买洗衣液样品31款，样品涉及29个品牌，除“花王抗菌EX洗衣液”样品标注产地为日本外，其他均为中国制造。本次试验购买的样品来自部分互联网平台和网店，包装为瓶装或袋装。样品每公斤或每升的售价最高为66.53元，最低为3.16元，相差悬殊。

注：自上而下按样品单价由高到低排序。来源：中消协官网

中消协表示，洗衣液样品总活性物含量经测试差别较大。洗涤剂中总活性物含量直接关系着洗衣液的去污能力，也可反映出洗涤剂的成本情况及质量水平。一般来讲，总活性物含量越高的洗涤剂，去污效果越好，价格相对较高。

测试结果显示，样品中总活性物含量最高的为25.4%，最低的只有1.6%。31款样品中有25款总活性物含量高于15%（此数值为洗衣液行业推荐标准值）。

注：自上而下按样品单价由高到低排序。来源：中消协官网

31款样品洗衣液对标准炭黑油污布和皮脂污布的去污能力随着样品单价的降低而降低，对蛋白污布的去污能力整体好于对其他两种污布的去污能力。

注：自上而下按样品单价由高到低排序。来源：中消协官网

测试结果显示，31款洗衣液样品对辣椒酱、咖啡、菠菜汁三种污渍的清洗效果相比较，菠菜汁最好，辣椒酱次之，对咖啡污渍的清洗效果最差。

谨慎购买价格明显偏低产品

中消协指出，由于洗衣液产品没有强制性国家标准，某些企业在制定企业标准中，降低了总活性物含量和去污力的要求。在国家行政监督抽查中，虽然参照其企业标准判定为合格产品，但其总活性物含量偏低，去污力远不如执行行业推荐标准的合格产品。这就是市场上消费者购买到的洗衣液去污性能参差不齐的原因。这些执行标准低去污力低的洗衣液，一般情况下价格都非常便宜。

中消协提示，消费者在选购和使用洗衣液时，要尽量在正规商超或大型电商平台选择常见的知名品牌产品，瓶体光洁整齐，商标图案印刷清晰，标识明确，包括使用说明、执行标准、净含量、限用日期或生产日期等等，标注应当齐全。为保证洗衣效果，谨慎购买价格明显偏低的产品。

一次性大量购买洗衣液时，应注意将洗衣液贮存在阴凉避光的地方。如果洗衣液中有活性酶成分，那么光照或高温环境都会使酶活性降低，影响去污能力。

另外，使用时注意用量，消费者应按照产品标签说明的建议用量进行添加，并非用量越多越好、泡沫越多洗得越干净。因为过量的洗衣液会使衣物难以漂洗干净，而过度漂洗会造成水资源的浪费及衣物损坏；尽量使用温水进行洗涤和漂洗；如果进行手洗，建议使用手洗专用洗衣液，或配戴手套；衣物消毒剂尽量不要与洗衣液同时添加，避免造成消毒液失效，达不到消毒效果。