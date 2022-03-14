“记忆发丝”“哑光高温丝”……选购假发要注意这些问题

人民网北京3月14日电 （记者乔业琼）随着时尚观念的演变，假发成为不少爱美人士的时髦单品。假发的材质如何选择？经常佩戴对人体有没有伤害呢？为此，近期，上海市消保委通过网络电商平台、实体店平台等，购买了假发产品40件进行测试，其中发套21件、发片（发条）19件。

40件假发样品的价格从99元至6534元不等。本次比较试验，上海市消保委委托上海市质量监督检验技术研究院参考多个标准对假发样品的佩戴性能进行测试外，还针对现行标准未涉及，但消费者在选购假发时较为关注的假发材质和安全性问题进行了检测。

测试结果显示，25件样品测出含有对生物体有害的物质烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），其中9件样品含量超过100mg/kg。对此，上海市消保委建议，消费者在选购假发时，首先应注重产品的质量和安全性。

毛发纤维含量越高，价格更贵

假发材质是消费者在选购假发产品时的首要考虑因素。

目前市面上的假发材质品类主要有3类：全毛发（即毛发纤维100%），化纤发（即聚酯纤维100%）和混合发（即毛发纤维+聚酯纤维）。这3类假发产品在逼真度、佩戴舒适度及价格上各有差异。

本次比较试验对假发样品的材质标识进行了查验，在40件假发样品中，33件样品标注了材质信息，另有7件样品未标注材质信息，部分样品存在标识信息不完整、材质比例不清的问题。如将材质标称为“哑光高温丝”“进口丝混蓬松丝”“记忆发丝”等。

由于不同材质的假发价格相差较大，一般毛发纤维含量越高，价格也相对更贵。本次比较试验样品中，全毛发样品价格多在1000元以上，混合发和化纤发则多为500元以下。如不对材质成分和比例进行准确标注，容易使消费者在选购时产生误解。

此外，通过对假发样品材质的检测发现，标称由杭州千鸟贸易有限公司经销、金华市梦发缘假发有限公司生产的1件假发样品，宣称为真发丝，而实际为混合发。

全毛发及毛发纤维含量较高的假发，透气性更好

有消费者反映，假发长时间佩戴，感觉不透气，头皮痒。本次比较试验，还就假发样品的佩戴性能进行了检测。

假发制品发丝的钩织密度、网底层数、发丝粗细和材质等因素都会对其透气性产生影响。产品网底层数多、发丝钩织密度大、发丝材质粗都会使透气性变差。因为发片（发条）类产品为局部佩戴型假发，本次比较试验仅针对21件发套类样品进行透气性测试，透气量数值越高，产品的透气性越好，配戴舒适感更佳。

从检测结果来看，全毛发以及毛发纤维含量较高的假发样品透气性更好，化纤发透气性较差。

本次比较试验对含有化纤成分的14件混合发样品和9件化纤发样品进行燃烧性能检测。经检测，4件样品未发生续燃，经专家评估，认为该4件样品在生产过程中进行过阻燃处理；其余19件样品均存在续燃、熔融滴落并引起脱脂棉燃烧的情况。从检测结果看，含有化纤成分的假发，如不经阻燃处理，燃烧过程会更加迅速且剧烈，持续出现大量熔融滴落物，容易引起二次燃烧，存在一定的安全隐患。

25件样品检测出含有害物质

安全性能方面，本次比较试验中，将烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚列为安全性指标，以检测假发产品是否残留危害人体健康的限用物质。

本次比较试验参照相关纺织品标准中的指标，对假发样品进行检测。经检测，40件假发样品中，15件样品未测出该有害物质；16件样品测出含有该有害物质，但含量少于100mg/kg；9件样品测出该有害物质含量超过100mg/kg，其中标称由许昌艾丝发制品有限公司生产的一件假发样品（标称商标：Nayoo），实测烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚的含量达到448.79 mg/kg。

此外，本次比较试验还就消费者较为关注的真人发材质成分问题进行了检测，由于目前我国对于假发制品中真人发的检测方法暂无标准可循，本次比较试验通过光学显微镜比对人发纤维横向、纵向形态特征，在部分假发样品中发现疑似动物毛发纤维成分。