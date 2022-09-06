“瘦身”的月饼更飘香

盒马鲜生店出售的“齐白石墨韵月饼”。

本报记者 孔德晨摄

临近中秋，月饼消费又火了。今年6月，国家发展改革委等4部门联合发布的《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。今年的月饼贵不贵？包装是否还“里三层外三层”？有没有不按规定明码标价？笔者近日走访多家商超，一探究竟。

平价月饼受欢迎

京城各大商超逛一圈，笔者发现“天价月饼”难见踪影，市面上也鲜有超500元的月饼，平价月饼受到青睐。

“我们店最贵的月饼礼盒是这款苏州稻香村的稻香雅月，308元，这里面有三层，一共24块月饼，所以价格会比其他礼盒要高点。”北京物美超市通州三间房店的理货员王女士说，店内卖得最好的是99元档位的北京稻香村月饼，销量已将近2000盒，139元、169元这两档也是热销款。“散装月饼更便宜，很多顾客一买就是好几袋子。”

“我是来买送亲戚的月饼礼盒，心理价位在150元左右。”在店内选购的李峰对笔者说，“顺便带两块自己吃的散装月饼，像这种4.99元一块的广式蛋黄黑芝麻月饼就很好，赶个节日氛围。”

在盒马鲜生通州新华东街店，门店内月饼礼盒最贵的一款是售价498元的中国香港品牌美心的七星伴明月。店内价位在300-400元的月饼礼盒大约有14款，200-300元的约有20款，100-200元有30多款。在北京稻香村，笔者看到，100-200元的月饼礼盒比较多，散装月饼种类丰富，有普通月饼、京式月饼、糖醇月饼，价钱在8-19元不等。

“感觉今年市面上的月饼明显变得更平价、更亲民了，花里胡哨的高价月饼几乎没有。”家住广东深圳的张先生对笔者说，“我和家人更喜欢广式奶黄流心口味的散装月饼，送人就选择200元左右的礼盒，不算太贵也拿得出手。”

创新多，更绿色

月饼价格“瘦身”了，口味如何？包装同步“瘦身”了吗？

正在盒马鲜生店选购的梁欢挑花了眼：传统豆沙、五仁、鲜肉月饼之外，月饼口味还有奶皮子、杨枝甘露、海盐咖啡、小龙虾……最终，她挑中了中国美术馆文创中心与盒马烘焙联名的“齐白石墨韵月饼”。“把‘国画’装进月饼里，听起来就很有趣。”梁欢说。

盒马3R商品中心研发经理甜希介绍，“齐白石墨韵月饼”是目前盒马联名筹备时间最长的一款，上市第2周，整体销量增长了3倍，很受消费者喜爱。这款联名月饼，4块39.9元，合计每块10元，价钱和常见的蛋黄、五仁月饼差不多，包装也很简约。

为让月饼包装“瘦身”、轻装上架，国家市场监管总局此前发布了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（GB23350—2021）国家标准第1号修改单，自今年8月15日起施行。根据这一强制性国家标准，月饼包装层数不得超过3层；销售价格在100元以上的月饼，包装成本不得超过产品销售价格的15%；包装材料不得使用贵金属和红木材料；月饼不应与其他产品混装。

盒马鲜生门店理货员高先生说，店内大部分月饼礼盒的外包装和内包装都以精简为主，“包装好看、多用途的礼盒很受欢迎，有几款小圆皮箱的礼盒已经卖断货了。”

持续监管不停止

连日来，针对月饼市场的监管与巡查仍在持续。

四川省保护消费者权益委员会组织志愿者实地探查成都19个卖场，搜集、调查了市面上销售的68款月饼礼盒、43种散装月饼的价格、包装等情况，并于9月1日发布了调查结果报告：绝大多数月饼生产经营者积极响应国家标准，市售月饼普遍较往年包装简约、价格亲民。

江西赣州龙南市市场监管局开展了月饼市场专项检查，对17批次月饼进行专项抽检，检查结果总体良好，目前未发现违法违规行为。

针对前期各方面反映的涉及单价超过500元盒装月饼的问题线索，国家发改委价格司与市场监管总局执法稽查局、价监竞争局巡查组进行了现场巡查，围绕月饼馅料以及包装层数、材料和空隙率等方面合规情况进行核查，并开展了成本调查。此外，还检查了月饼是否存在不按规定明码标价、过度包装、使用名贵馅料、搭售和混合销售等方面问题。

国家发改委政策研究室主任金贤东表示，中秋节前，还将加大市场监督检查力度，严厉查处、公开曝光违法违规行为。“近年来，有的豪华酒店推出高价盒装月饼，有的线上网店为私人定制‘天价’月饼提供便利。”金贤东说，“对此，我们将聚焦高端酒店、饭店和电商平台等，开展监督检查，严厉查处违法违规行为。”