直播预告：王汝江谈“助力公立医院服务能力提升”

近日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发《公立医院高质量发展评价指标（试行）》，围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等五方面内容建立指标体系。人民健康特策划推出《院长谈能力提升》系列访谈，从实践角度谈一谈公立医院医疗能力提升。

9月6日12:00，通用技术环球医疗阳煤集团总医院党委副书记、副院长王汝江做客“院长谈能力提升”栏目直播间，共话公立医院的发展与未来。

嘉宾简介：

王汝江，通用技术环球医疗阳煤集团总医院党委副书记，副院长（主持工作）、主任医师、硕士生导师。山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才，阳泉市拔尖人才。担任中国医院协会企业医院分会常务委员，中国老年学和老年医学学会老年骨科分会保膝学组第一届委员会委员等学术任职。

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