目前全国已超过96%县区开展全民健康生活方式行动

新华社北京8月29日电（记者李恒、顾天成）29日，记者在中国疾控中心召开的2022年全民健康生活方式宣传月核心信息发布与解读会上获悉，全民健康生活方式行动自2007年启动以来，在各地积极推动下，目前已覆盖超过全国96%的县区，建成12类健康支持性环境8万余个，招募和培训健康生活方式指导员80万余人次，“迈开腿，管住嘴”理念深入人心。

据介绍，2022年9月1日是第16个“全民健康生活方式日”，今年的宣传主题是“‘三减三健’ 健康相伴”。9月1日至9月30日是2022年全民健康生活方式宣传月。发布与解读会现场向公众发布了减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”宣传核心信息，其中，“三减”聚焦于倡导口味清淡，“三健”聚焦于全生命周期关注。

中国疾控中心慢病处负责人、中国疾控中心慢病中心主任吴静介绍，2022年是全民健康生活方式行动启动15周年，也是“三减三健”理念落地实施第5年。“三减三健”理念提出和落地实施是全民健康生活方式行动对健康中国建设的重要贡献，已成为我国慢性病防控和健康生活方式倡导的重要抓手。

记者了解到，“三减三健”宣传核心信息由中国疾控中心组织公共卫生、临床医学、健康教育等领域学者和专家编写完成。入会专家现场分别针对减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”核心信息进行专业解读。

此外，全民健康生活方式行动国家行动办公室在发布与解读会上公布了健康生活方式宣传月具体活动安排：9月上旬聚焦儿童青少年人群，开展肥胖预防和健康生活方式倡导宣传；9月中旬以“三减”为内容，聚焦“9·15”中国减盐周重点开展“减盐”主题宣传；9月下旬以“三健”为重点，开展全国爱牙日和健康骨骼专题宣传。

据悉，开展系列活动旨在引导全社会共同关注健康生活方式，倡导每个人做自己健康第一责任人理念，提高全民健康意识和健康素养，为健康中国建设贡献力量。