不吃早餐或影响儿童心理健康

科技日报北京8月29日电 （记者张梦然）《营养前沿》最近的一项研究表明，在家吃健康早餐的儿童心理健康状况更好。虽然之前的研究报告了营养早餐的重要作用，但这是第一项关于儿童与早餐相关影响的研究。这些结果为父母及其子女提供了宝贵的见解和建议。

研究结果表明，吃早餐不仅很重要，而且儿童吃早餐的地方和他们吃的东西也很重要。不吃早餐或离家吃早餐可能增加儿童/青少年出现社会心理行为问题。

在这项研究中，研究人员分析了2017年西班牙国家健康调查的数据。这项调查包括关于早餐习惯和儿童社会心理健康的问卷，其中包括自尊、情绪和焦虑等特征。问卷由孩子的父母或监护人完成，结果包括总共3772名4—14岁的西班牙居民。

研究团队发现的最重要的结果是，离家吃早餐几乎与完全不吃早餐一样有害。作者认为，这可能是因为外出就餐通常不如在家准备的那么有营养。

结果还表明，咖啡、牛奶、茶、巧克力、可可、酸奶、面包、吐司、麦片和糕点都与较低的行为问题发生率有关。令人惊讶的是，鸡蛋、奶酪和火腿与此类问题的较高风险有关。

研究结果强调，不仅需要将早餐作为健康生活方式的一部分，而且还应该在家里吃早餐。此外，为了预防社会心理健康问题，早餐包括奶制品和/或谷类食品，并尽量减少某些饱和脂肪/胆固醇含量高的动物性食物，有助于减少儿童的社会心理健康问题。