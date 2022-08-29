选购要理性！中秋将至多地监管“天价”月饼

人民网北京8月29日电 （记者孙红丽）中秋佳节将至，传统美食月饼陆续上市。

近日，各地市场监管部门在严厉查处月饼过度包装、严肃纠治“天价”月饼等不良经营行为的同时，也提示广大消费者在选购或食用月饼等节令食品时应注意防范食品安全风险，科学健康理性消费。

多部门监管“天价”月饼

月饼价格由市场形成，从多年市场情况看，单价500元以内的盒装月饼销售占比约99%。

2022年6月份，国家发展改革委等四部门联合发布了《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，强调月饼礼盒不得以任何形式搭售其他商品，提出要对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。

8月18日，福建省市场监管部门发布《关于规范月饼市场价格秩序的提醒告诫函》，提醒各相关经营者要严格执行价格政策，严禁趁节日期间不执行明码标价规定、实施价格欺诈等。旨在进一步规范月饼市场价格秩序，维护消费者合法权益，遏制“天价”月饼现象。

8月23日，江西市场监管部门发布规范月饼生产经营提醒：月饼生产单位要自觉遵守法律法规和标准要求，定期开展食品安全自查，保持良好的生产加工条件；禁止使用超过保质期的食品原辅料和食品添加剂生产食品，禁止使用回收食品作为原辅料生产食品，禁止使用非食品原料、添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质生产食品。

此外，随着中秋佳节临近，月饼等礼品销售进入旺季。为此，多地陆续开展了整治“天价”月饼及月饼礼盒过度包装行为等专项执法检查，切实维护节日期间市场价格秩序。

选购月饼要理性

月饼是中秋节的传统时令性食品，种类繁多、风味各异，消费者可根据个人喜好选择合适的月饼种类。

合肥市场监管部门提示，消费者在挑选月饼时，不要购买“三无”(无厂名、厂址、生产日期)食品；在购买线上或线下月饼及其它节令食品时，要查看其生产日期、保质期、储存条件，尤其是现做现卖的手工月饼；在选购食品时应注意食品的包装标识或者产品说明书，查看食品的品名、产地、厂名、生产日期、生产许可证号或生产许可标志等标识是否清楚、齐全，请勿选购过度包装的月饼；尽量在证照齐全、诚信规范的商场、超市和农贸市场选购。

“不购买鱼翅等野生保护动物食材馅料的月饼，倡导不食用以燕窝等名贵珍稀食材作为馅料的月饼。”唐山市场监管部门提醒，谨慎购买所谓的“养生”“保健”等月饼，对于花样翻新、巧立名目的另类月饼要慎重选择，要根据需要和实际情况购买；不要轻信“无糖、低脂、素馅、不添加香精、不使用色素、不含防腐剂”等广告宣传。

广州市场监管部门提示，月饼存放过久容易发生变质，尽量要在保质期限内食用。食用前注意观察外观是否正常，有无异味、霉变等现象。另外，月饼中糖和脂肪含量较高，一次食用月饼不宜过多，尤其患有糖尿病、“三高”、肝胆类等疾病和肠胃功能较弱的消费者，更要合理掌握食用量，建议分次少量食用，切忌贪食。

湖北省市场监管部门还提示，不同类别月饼的糖分、油脂等含量不同，且大部分月饼糖分、油脂含量较高，建议不要过量食用，并保持均衡饮食。对于老人、儿童及肠胃不适者，建议根据自身身体状况适量食用。另外，坚果籽粒是月饼的常用原料，也是常见的过敏原，对坚果过敏的人群在食用前要仔细阅读配料表，以免误食引发过敏。