海南新增本土确诊34例 新增本土无症状感染者98例
中新网8月29日电 据海南省卫生健康委员会官方微博消息，2022年8月28日0-24时，海南省新增感染者120例(确诊34例，减去无症状转确诊12例；无症状98例)。其中，新增本土确诊34例(含无症状转确诊12例)，其中三亚市20例(含无症状转确诊6例)、儋州市5例(含无症状转确诊1例)、万宁市4例(含无症状转确诊3例)、海口市3例、乐东县1例(为无症状转确诊)、陵水县1例(为无症状转确诊)；新增本土无症状98例，其中三亚市76例、儋州市15例、乐东县3例、临高县2例、海口市1例、万宁市1例。
自2022年8月1日至28日24时，海南省累计报告感染者20290例。其中，本土确诊病例8368例(三亚市6415例、乐东县434例、儋州市421例、东方市403例、万宁市228例、陵水县197例、临高县190例、海口市34例、澄迈县28例、琼海市9例、五指山市7例、昌江县1例、定安县1例)； 本土无症状11922例(三亚市8916例、乐东县968例、儋州市944例、万宁市479例、东方市221例、陵水县196例、临高县148例、海口市30例、五指山市7例、琼海市6例、澄迈县5例、定安县2例)。
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