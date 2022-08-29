把药品拆零销售落实到位

过去，医院和药店常用小纸袋装一定剂量的药片，并标明用法，少量多次，药品浪费的现象并不常见。随着生活水平的提高，药品包装也不断更新升级，开药也变成了一整盒、一整瓶。不少没吃完的半盒药、半瓶药慢慢就过期了。

笔者曾经吃过一种药品，按照医嘱，每个疗程所需要服用的量只有药品包装所示的1/4剂量。这也意味着，有3/4的药品被白白浪费了。而且，这种药有效期很短，不能够长期储存，没用完的药只好扔掉处理。

如果能够适时推出小规格、少剂量的包装，按照需要分装购买，就能减少由于包装造成的浪费。实际上，《药品经营质量管理规范》明确规定，营业场所应具备药品拆零销售所需的调配工具和包装用品。但现实生活中，拆零销售并未得到很好的落地执行。

建议有关部门引导药企推出小规格、少剂量的药品包装，并督促医院、药店落实拆零销售服务，将大包装的药品按照消费者需要的量拆开销售。同时，提升拆零装备智能化水平，完善药品存储机制，推进过期药品集中回收，提高公众获得社区药事服务的便捷度。应在全社会倡导节约药品的良好观念，引导居民科学购药，鼓励患者按需购买，避免造成药品过期浪费。

河南漯河市 张淳艺

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 07 版）