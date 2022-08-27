8月26日湖北新增“1+15”

据湖北省卫健委通报，8月26日0-24时，全省新增本土确诊病例1例（为武汉市报告），新增本土无症状感染者15例（武汉市11例；荆州市4例为外省返鄂闭环管控人员），新增境外输入确诊病例0例，新增境外输入无症状感染者2例（巴基斯坦输入1例，菲律宾输入1例），新增疑似病例0例，新增死亡病例0例，当日出院病例0例，当日解除无症状感染者医学观察9例（武汉市1例，十堰市7例，潜江市1例）。

截至8月26日24时，在定点医疗机构治疗的本土确诊病例10例（武汉市1例，轻型；襄阳市9例，普通型2例，轻型7例），疑似病例0例。尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者144例（武汉市36例，十堰市49例，襄阳市52例，荆州市4例，潜江市3例）。

在定点医疗机构治疗的境外输入确诊病例1例（为土耳其输入，轻型）；尚在集中隔离医学观察的境外输入无症状感染者23例。

全省累计治愈出院63899例，累计病亡4512例，累计报告新冠肺炎确诊病例68422例。尚在集中隔离医学观察的密切接触者8127人。