人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

8月26日湖北新增“1+15”

张迪

2022年08月27日09:42 来源：央广网

　　据湖北省卫健委通报，8月26日0-24时，全省新增本土确诊病例1例（为武汉市报告），新增本土无症状感染者15例（武汉市11例；荆州市4例为外省返鄂闭环管控人员），新增境外输入确诊病例0例，新增境外输入无症状感染者2例（巴基斯坦输入1例，菲律宾输入1例），新增疑似病例0例，新增死亡病例0例，当日出院病例0例，当日解除无症状感染者医学观察9例（武汉市1例，十堰市7例，潜江市1例）。

　　截至8月26日24时，在定点医疗机构治疗的本土确诊病例10例（武汉市1例，轻型；襄阳市9例，普通型2例，轻型7例），疑似病例0例。尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者144例（武汉市36例，十堰市49例，襄阳市52例，荆州市4例，潜江市3例）。

　　在定点医疗机构治疗的境外输入确诊病例1例（为土耳其输入，轻型）；尚在集中隔离医学观察的境外输入无症状感染者23例。

　　全省累计治愈出院63899例，累计病亡4512例，累计报告新冠肺炎确诊病例68422例。尚在集中隔离医学观察的密切接触者8127人。

(责编：申佳平、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn