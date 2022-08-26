通用流感疫苗可预防病毒变种

美国佐治亚州立大学生物医学研究所研究人员开展的一项新研究显示，一种新的通用流感疫苗用在小鼠身上可预防甲型和乙型流感病毒的不同变种。日前这项研究发表在《公共科学图书馆·病原体》杂志上。

研究报告称，接种了表现出多种神经氨酸酶亚型和保守的M2部分抗原（诱导免疫反应的外来蛋白）的免疫刺激病毒样颗粒的小鼠，可抵御甲型流感季节性变异、潜在流行性病毒（H1N1、H5N1、H3N2、H9N2和H7N9）和含有大量抗原变异的乙型流感病毒（山形和维多利亚系）。

当流感病原体改变其与宿主受体分子结合的主要表面血凝素蛋白时，就会出现病毒变异。流感血凝素蛋白的持续突变会导致逃离宿主免疫系统的变异，从而造成严重的流感疾病。

目前的流感疫苗是基于对血凝素的菌株特异性免疫，血凝素是一种高度可变的免疫保护目标。季节性疫苗的有效性不可预测，由于血凝素蛋白的持续变化，效果可能低于20%。因此，流感仍然是影响全球人类健康的高风险疾病。

此次，研究人员开发了一种单一的、通用的疫苗实体，可以诱导对保守的M2胞外区和多亚型神经氨酸酶蛋白的免疫，并被发现在年轻和老年小鼠身上对抗原性多样化的甲型和乙型流感病毒具有广泛的交叉保护作用。

根据这项研究，显示多个交叉保护蛋白的单一结构，具有诱导对甲型和乙型流感病毒M2和多亚型神经氨酸酶蛋白免疫的能力，并在致命流感病毒攻击下对小鼠提供广泛的交叉保护。