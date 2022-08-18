上海2区域调整为疫情高风险区 3区域调整为疫情中风险区
中新网8月18日电 据“上海发布”微信公众号消息，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，经研究决定，调整本市以下区域风险等级(具体时间根据相关区域按照国家要求落实相应管控措施起计算)：
一、疫情高风险区(2个)
黄浦区五里桥街道打浦路以东、打浦路303弄公弄以南、全季酒店打浦桥鲁班路店以西、瞿溪路以北的区域(8月17日已发布)
虹口区广中路街道广中支路26号(8月17日已发布)
二、疫情中风险区(3个)
徐汇区华泾镇龙吟路67号
虹口区广中路街道何家宅小区(中山北一路131弄1支弄、广中支路24弄、水电路261弄、水电路245弄，含沿街商铺)(8月17日已发布)
虹口区四川北路街道溧阳路1155号白玉兰食品(溧阳路店)(8月17日已发布)
三、疫情低风险区(3个)
下列街道除中、高风险区之外的其他地区(8月17日已发布)：
黄浦区五里桥街道
虹口区广中路街道
虹口区四川北路街道
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